Berichte: Libysches Flugzeug vermutlich entfÃ¼hrt

Valletta (dpa) Ein libysches Flugzeug ist Medienberichten zufolge möglicherweise entführt worden und in Malta gelandet. Wie die «Times of Malta» am Freitag meldete, war die Maschine der libyschen Afriqiyah Airways mit 118 Menschen an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, er sei über die mögliche Flugzeugentführung informiert worden.