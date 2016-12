Landesklasse-Vertreter blicken zurÃ¼ck

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Eine Entwicklung sei erkennbar, sagt Imre Kalman, Trainer des Fußball-Landesklassen-Teams Oranienburger FC Eintracht II, über seine Mannschaft. Von daher könne die zurückliegende Hinrunde auch als Erfolg eingestuft werden. "Allerdings haben wir leider nach einem sehr guten Start etwas die Spannung verloren." Acht bis zehn Punkte hätte man mehr holen können, wenn die Konzentration nicht nachgelassen hätte. "Aber der Fußball ist eben kein Wunschkonzert", so Kalman.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539768/

Klare Angelegenheit: Der Birkenwerder BC gewann gegen den SV Altlüdersdorf II mit 4:0. SVA-Spieler Dennis Krebs versucht hier, Ron Haß am Torschuss zu hindern.

Klare Angelegenheit: Der Birkenwerder BC gewann gegen den SV Altlüdersdorf II mit 4:0. SVA-Spieler Dennis Krebs versucht hier, Ron Haß am Torschuss zu hindern. © Nico Albrecht

Ohnehin dürfe er mit dem bisher Erreichten gar nicht unzufrieden sein: "Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, zwischen Platz fünf und neun zu landen." Deshalb wäre es dem Team gegenüber unfair, wenn er sich über Position sechs beschweren würde. "Aber ich will eben jedes Spiel gewinnen. Und mit etwas weniger Leichtsinn hätten wir das noch öfter schaffen können."

Transfers hat Oranienburgs Trainer deshalb aber nicht geplant: "Stand jetzt wird kein Spieler das Team verlassen oder es ergänzen. Es gibt einfach keinen Grund dafür." Unter dem Strich stehe man schließlich im Soll.

Neben dem OFC Eintracht II kann das noch eine weitere Oberhaveler Mannschaft, die in der Fußball-Landesklasse an den Start geht, von sich behaupten. Der Birkenwerder BC überwintert nämlich auf dem vierten Tabellenplatz - und darauf haben zwischenzeitlich bestimmt auch nicht mehr viele gewettet.

Denn nach dem 13. Spieltag stand das Team von Trainer Jürgen Bogs noch auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Ausgeglichenheit der Liga ist es zu verdanken, dass der BBC mit zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen noch einige Plätze gutmachen konnte. "Uns ist ein versöhnlicher Abschluss gelungen", sagt Bogs. "Der vierte Platz kaschiert aber auch ein bisschen die schwierige Anfangsphase der Saison."

Mehr und mehr habe sich das Team im Saisonverlauf aber gefunden und dann auch angefangen, gute Ergebnisse einzufahren. "Daran wollen wir in der Rückrunde anknüpfen", so Bogs. Man habe das Ziel, am Ende zwischen Platz eins und drei zu landen.

Mit einer nicht ganz so komfortablen Situation muss hingegen die Reserve des SV Altlüdersdorf klarkommen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Manzel überwintert auf dem 14.Platz. "Die Hinrunde verlief sehr bescheiden", weiß auch der Coach, der allerdings auch gleich die Hauptursache dafür liefert: "Unsere personelle Situation war kritisch." Deshalb sei man mit den 14 Punkten, die man geholt hat, auch gut bedient. "Wir sind weiterhin in Schlagdistanz zu unseren Konkurrenten, haben deshalb keinen Grund, um in Panik zu verfallen."

Wenn die Verletzten nach der Winterpause zurückkehren, habe sein Team ohne Zweifel das Potenzial, einen Mittelfeldplatz zu belegen. "Die Rückrunde ist noch lang, es werden noch genug Punkte vergeben." Ein erneuter personeller Aderlass sollte aber vermieden werden: "Man hat gesehen, dass es für uns schwierig wird, wenn zu viele Spieler fehlen", so Manzel. "Aber wenn alle da sind, sieht das anders aus."

Personelle Veränderungen stünden deshalb auch eher nicht an. "Klar gibt es immer ein oder zwei interessante Spieler", so Manzel. "Aber gerade Wintertransfers gestalten sich nicht immer einfach." Er habe allerdings nichts dagegen, dass Spieler, die glauben auf Landesklassen-Niveau mitspielen zu können, sich bei ihm melden.