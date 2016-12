Jobcenter-Leiter geht in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Dieser Mann ist markant - vom Äußeren wie vom Inneren. Er ist kein kleiner Mensch, trägt einen auffälligen Schnauzer unter der Nase und dann ist da noch seine Stimme, ein Bass vom Feinsten. Sie ist so tief, dass sie an weit ins Erdreich getriebene Gruben erinnert und manchmal so klingt, von grollend bis gutmütig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539771/

Diese Stimme verlässt jetzt die Kreisverwaltung, die ihm über Jahrzehnte Arbeitgeber war, zuletzt als Leiter des Jobcenters Oberhavel. Bernd Schulz war schon 1990 in der damaligen Kreisverwaltung Gransee unterwegs, damals als Sachgebietsleiter im Jugendamt. Nach der Kreisgebietsreform 1994 wechselte er in dieser Funktion in die Dienststelle Oranienburg. Schließlich landete Bernd Schulz als Büroleiter bei Sozialdezernent Michael Garske. 2004 erhielt er eine Aufgabe, die ihn bis an sein Berufsende nicht mehr loslassen sollte. Schulz hat federführend die Kreisverwaltung als Optionskommune auf das Jobcenter Oberhavel vorbereitet. Nur folgerichtig wurde Schulz Chef der Behörde. "Sein Name ist untrennbar mit dem Aufbau des Jobcenters verbunden", sagt Michael Garske, der viel von seinem künftigen Ex-Mitarbeiter hält. Rückblickend sei es eine turbulente und anstrengende Zeit gewesen, "die viel Mut und Engagement verlangte", so Garske. Anfangs sei alles rund um die Agenda 2010, Hartz IV und Arbeitslosengeld II erheblich unbürokratischer gewesen. Doch nach bis heute 130 gesetzlichen Veränderungen sehe das ganz anders aus.

Oft stand Bernd Schulz im Sperrfeuer der Kritik, erhielt böse Anrufe, ebensolche Schreiben, weil sich Menschen ungerecht behandelt fühlten, Abrechnungen nicht stimmten, Zahlungen ausblieben. Manchmal standen sie auch in seinem Büro - brüllend, wutschnaubend. Das hat Spuren hinterlassen. Elf Jahre lang leitete der Schönermarker das Jobcenter. Im Sommer wurde er 65 Jahre alt. Nächste Woche Donnerstag hat er seinen letzten Arbeitstag, offiziell beginnt sein Ruhestand am 1. Januar.

Heute feiert Bernd Schulz in Oranienburg seinen Abschied. Schon heute, weil die meisten seiner Gäste in der Behörde "zwischen den Jahren" nicht in den Amtsstuben, sondern bei ihren Lieben zu Hause sind, oder beim Skifahren im Harz.

Seine Nachfolge im Jobcenter ist geregelt. Es gab einen geschmeidigen Übergang. Schon im August fiel der Name Matthias Kahl. Seitdem konnte sich Kahl mit den internen Prozessen und Strukturen vertraut machen und gemeinsam mit Bernd Schulz die Übergabe der Amtsgeschäfte vorbereiten. Vor zwei Monaten wurde der 40-jährige Diplom-Volkswirt zum Vize-Schulz im Jobcenter. Nun steht er an der Spitze der Behörde.

Kahl ist kein Unbekannter in der Oberhaveler Kreisverwaltung. Der gebürtige Hennigsdorfer machte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte anschließend Volkswirtschaft in Potsdam. Von 2005 bis 2010 leitete Matthias Kahl das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Krüger-Leißner. Bis 2015 verantwortete er den Garske-Fachbereich Soziales.

Zuletzt war Matthias Kahl Staatssekretär bei Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Aus gesundheitlichen Gründen musste Kahl diesen Posten wieder aufgeben.