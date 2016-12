Polizei zeigt PrÃ¤senz an BahnhÃ¶fen

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (HGA) Hennigdorf, Oranienburg und Schildow waren in den vergangenen Tagen Schwerpunkte, an denen die Polizei verstärkt Präsenz zeigte. Vor allem die Bahnhöfe hatte die Polizei im Blick. Grund war nach Informationen dieser Zeitung der Anschlag in Berlin am Montag. Einen konkreten Verdacht habe es nicht gegeben. Es habe sich um allgemeine Sicherheitsvorkehrungen gehandelt.