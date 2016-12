Torwarthandschuhe fÃ¼r Taylor

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Auch dieses Jahr haben Kunden der Firma Optic Ortel Hörsysteme wieder Kinder glücklich gemacht. In einer Wunschbaumaktion packten sie 15 Geschenke ein, die der Weihnachtsmann dieser Tage in die Wohngruppe Crussow brachte.

Die Kinder und Jugendlichen, die auf dem Jugendökohof in Crussow wohnen und betreut werden, kommen in diesem Jahr zum zweiten Mal in den Geschenkegenuss. "Wir haben uns für sie entscheiden, weil sie es wohl am meisten brauchen", sagte Claudia Ruh. Die Mitarbeiterin bei Optic Ortel in Angermünde und ihre Kollegin Doreen Schmidt begleiteten den Weihnachtsmann bei seiner Bescherung. Henry Pepinski aus Eichhorst schlüpft seit zehn Jahren in das rote Kostüm und beschenkt Groß und Klein vom Barnim bis Usedom, seit vier Jahren auch im Auftrag der Firma Ortel.

In der gemütlichen, festlich geschmückten Stube warteten sieben Jungen zwischen 10 und 16 Jahren nach dem Kaffeetrinken schon ungeduldig. Doch vor der Bescherung wünschte sich der Weihnachtsmann ein Lied und bekam "Leise rieselt der Schnee" zu hören. Dann wurden beide Säcke geöffnet.

Die Kinder hatten zuvor ihre Wünsche gemalt oder gebastelt, die in der Eberswalder Filiale an den Weihnachtsbaum gehängt wurden. "Jedes Kind durfte zwei Wünsche äußern", erzählt Claudia Ruh. "Einen für sich selbst und einen für die Gruppe." Der vorgegebene Wert von zehn bis fünfzehn Euro wurde allerdings für die liebevoll verpackten Gaben oft überschritten.

Taylor gehörte zu den ersten, die beschenkt wurden. Er jubelte über ein Paar Torwarthandschuhe, für die Nationaltorwart Manuel Neuer seinen Namen gibt. Taylor spielt beim Angermünder Fußballclub Fußball. Zwar nicht als Torwart, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ein anderer Junge hatte sich Hörspiel-CDs gewünscht. Sein Nachbar packte einen Karton mit Kristallen zum Selbstzüchten aus. Für die ganze Gruppe gab es verschiedene Spiele wie das beliebte Kakerlak.

Als Dankeschön bekamen die Gäste von den Kindern und Betreuern auf dem Ökohof gepressten Obstsaft und selbstgebastelte Weihnachtsmänner. Der Weihnachtsmann wünschte allen beim Abschied, dass sie ihre Ziele nächstes Jahr erreichen und ein schönes Fest, das einige der Kinder in der Wohngruppe bei Plätzchenbacken und vielen anderen Beschäftigungen erleben.

"Mein größter Wunsch ist aber, dass es friedlich bleibt. Es passiert so viel auf der Welt", sagte er und gab den Jungen mit auf den Weg: "Lächelt lieber, statt die Fäuste zu gebrauchen!"