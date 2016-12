artikel-ansicht/dg/0/

Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Entspannte Tage mit der Familie verbringen, üppiges Essen genießen und einfach mal nichts tun - das ist für die meisten Menschen das Schöne an Weihnachten. Doch wie sieht das bei den Sportlern aus? Sofa oder Kraftraum? Ente oder Vollkornbrot? Wir haben nachgefragt

Alexander Grund (Formationstänzer 1. Bundesliga)

Für den 26-jährigen Verwaltungsfachangestellten ist gerade Hoch-Saison. Während viele andere Sportarten im Winter Pause haben, geht es für die Bernauer Formartionstänzer, die in der letzten Saison in die 1. Bundesliga aufgestiegen sind, richtig los. Ihre Saison startet nämlich bereits in zwei Wochen.

"Unser erstes Turnier ist am 7. Januar, deshalb sind wir jetzt gerade mitten im Training. Während der Feiertage haben wir zwar frei und dürfen auch mal abspannen, aber direkt nach den Feiertagen geht es weiter. Wir trainieren dreimal pro Woche in Bernau und in Berlin." Heiligabend feiert der Angestellte der Stadt Bernau ganz traditionell. "Ich verbringe Heiligabend mit meiner Mutter und meiner Schwester in Eberswalde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es zu den Großeltern nach Prenzlau." Was das Essen angeht, wird mit voller Kalorienpower geschlemmt. "Heiligabend gibt es Ente. Ich bin in der glücklichen Lage, voll reinhauen zu können, denn ich nehme nie zu. Auch Süßes kann ich mir zum Glück ohne Reue erlauben", sagt er und lacht. "Ich weiß, dass da einige neidisch drauf sind. Die meisten müssen ja ja doch etwas aufpassen, damit sie nach den Feiertagen noch in ihr Kleid passen."

Mit 13 Jahren ist Alexander grund zum Tanzen gekommen. "Ich hatte vorher einiges ausprobiert, war beim gewichtheben und beim Judo. Meine Mutter hat mich zum Tanzen geschleppt beim ersten Mal, ich wollte das eigentlich gar nicht. Aber es hat mich dann von der ersten Minute an gefesselt. Schade findet er, dass sein Hobby von Freunden manchmal belächelt wird. "Da kommt dann oft: Das ist doch gar kein Sport. Aber wenn sie mal genau hoinsehen, was dahinter steckt, dann sind sie beeindruckt." Silvester wird der Tänzer übrigens ohne Tanzen verbringen, jedenfalls nicht klassisch. "Privat tanze ich eher nicht, sondern gucke lieber anderen zu. Auch gerne beim Discofox", sagt er.

Michel Daue (Judoka vom Judovlub Bernau)

Auch bei dem 23-jährigen Kampfsportler aus Ladeburg bleibt in diesem Jahr an Weihnachten nicht viel Zeit für Besinnlichkeit. Am 21. und 22. Januar tritt er bei den Deutschen Meisterschaften an.

"Ich stecke gerade mitten in der Vorbereitung", berichtet der Judoka, der vor Kurzem Nordostdeutschem Meister wurde. "Ich trainiere sechsmal pro Woche, eine längere Pause ist nicht drin. Aber die Weihnachtsfeiertage werde ich eine kurze Pause einlegen und die zur Regeneration nutzen", berichtet er. "Ich habe meinen trainingsplan, den ich gemeinsam mit meinem trainer Hartmut Ott zusammen stelle, extra so ausgerichtet, dass das mit den zwei tagen Pause hinkommt." Auf dem straffen Trainingsprogramm von Daue stehen Konditionseinheiten mit Joggen, Krafttraining und natürlich das spezielle Judo-Trining.

Für Kampfsportler ist die Einhaltung des Gewichts besonders wichtig, damit sie auch in ihrer gewohnten Gewichtsklasse kämpfen können. Michel Daue hat da Erfahrung mit. Vor dem letzten großen Wettkampf musste er in zwei Wochen sieben Kilo abtrainieren. Diesen Kraftakt will er diesmal nicht machen. "Ich habe von Anfang an jetzt drauf geachtet, dass mein Gewicht stimmt, bin jetzt nur zwei Kilo über meinem Wettkampfgewicht, liege da voll im Soll.

Zurückhaltung beim Essen muss er daher nicht üben. "Weihnachten wird richtig reingehauen", erklärt er lachend. Ente, Gans und Schokolade - das ist mal ausnahmsweise erlaubt. Feiern wird der 23-Jährige traditionell mit seiner Familie. "Oma kocht", freut er sich schon.

Ab dem 26. Dezember ist dann aber Schluss mit dem süßen Leben und es wird weiter trainiert. Schließlich hat der Ladeburger, der seit 17 Jahren Judo macht, für die Deutschen Meisterschaften ein ambitioniertes Ziel: "Ich will unter die Top drei kommen", sagt er.

Silke Stutze (Ultraläuferin):

"Ganz traditionell", so feiert Ultraläuferin Silke Stutzke aus Klosterfelde in diesem Jahr Weihnachten. "Bei uns gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Am ersten Feiertag dann Ente aus einer Wandlitzer Bio-Fleischrei", berichtet die 48-Jährige, die sich seit einiger Zeit Weizenfrei ernährt. "Ich habe einfach gemerkt, dass mir das gut tut", erklärt sie. "Seitdem backe ich zum Beipsiel mein Brot selber mit Dinkelmehl."

Wer so viel läuft wie die zweite bei der Wahl zum "Barnimer Sportler des Jahres", der braucht nicht auf Kalorien zu achten. "Natürlich muss man jedes Kilo mehr mit rumschleppen, aber wenn man gut im training ist, dann setzt da nichts an", weiß sie aus langjähriger Erfahrung.

Und auch für sie ist eine längere Pause nicht drin. "Ich habe Anfang Dezember für zwei Wochen eine Pause gemacht, aber jetzt fange ich nach Weihnachten wieder an. Erstmal mit kurzen läufen, so um die 20 Kilometer", erklört sie. "Das steigere ich dann."

Den Trainingsplan stellt ihr ihr Mann Dirk Stutzke zusammen, der auch ihr Trainer ist.

"Mein erster Wettkampf im neuen Jahr ist im März, da geht es zu einem Sechs-Stunden-Lauf. Fit halte ich mich auch bei der Barnimer Winterlaufserie, die will ich diesmal mitmachen", hat sie sich vorgenommen. Ansonsten läuft sie übrigens am liebsten alleine. "Ich bin nicht so der Quatscher beim Laufen. Ich habe da lieber meine Ruhe." Auch mit ihrem Mann geht sie kaum gemeinsam auf die Strcke. "Da harmonieren wir leider gar nicht", sagt sie lachend.