Sparkassen-Cup der Volleyballer am Dienstag

AngermĂŒnde (MOZ) Mit ihrer U-20-Mannschaft und einem Männer-Team "Legendäre" (ehemalige Aktive des Vereins) empfängt der VC Angermünde am Dienstag in der Mehrzweckhalle am Gymnasium die Gäste vom TKC Wriezen und von den Netzhoppers Königs Wusterhausen zum traditionellen Sparkassen-Cup. Um 13 Uhr beginnt der erste Vergleich. Gespielt wird in Turnierform jeder gegen jeden bis gegen 19.30 Uhr.