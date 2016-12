Zahl gesprengter Geldautomaten fast verdoppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Zahl der gesprengten Geldautomaten hat einem Medienbericht zufolge in Deutschland eine neue Rekordhöhe erreicht. Die Zahl der Explosionen habe sich gegenüber dem Vorjahr von 149 auf 286 nahezu verdoppelt, berichtet die "Welt am Sonntag" mit Verweis auf eine Umfrage bei den Landeskriminalämtern. Noch nie seien in einem Jahr in der Bundesrepublik so viele Geldautomaten in die Luft geflogen.