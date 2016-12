Bernauer WeihnachtsbrÃ¤uche

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Jeder Ort in Brandenburg hat seine Eigenheiten. Das gilt auch für den großen Themenkomplex der Weihnachtsbräuche. Die Hussitenstadt Bernau macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme.

Die Chronik berichtet von zwei verkleideten Gestalten der Mitwinterzeit. Der eine erschien als Ruprecht evangelischen Familien, der zweite als Nikolaus bei katholischen Familien. In beiden Fällen war ihre Aufgabe gleich: Sie traten vor der Bescherung auf, um den Kindern etwas in die Schuhe zu legen. Sie lehrten Ehrfurcht und Beten.

Als Symbol des Weihnachtsfestes hat sich bis heute allgemein der Weihnachtsbaum durchgesetzt. In früheren Zeiten hatte man Pyramiden. Schon um 1800 wurden in Bernau die Weihnachtsbäume mit "Lichten" und allerhand "Sacher" herausgeputzt. Diese Sitte und auch das Beschenken zu Weihnachten hatten nach und nach, besonders um 1870, zugenommen.

Früher hatte man als Weihnachtsbaum Kiefern und ab 1880 fast nur noch Tannen (Fichten) in Bernau verkauft. Der Bedarf an Tannen in der Stadt ist daran zu messen, dass etwa um 1880 jährlich Hunderte auf dem Marktplatz zur öffentlichen Versteigerung kamen.

Auch wurden die mit Lichtern, Äpfeln, Nüssen, Pfefferkuchen, Zuckerwerk und verschiedenen anderen Sachen aufgeputzten Bäume erstmals in öffentlichen Lokalen aufgestellt. Selbst in der Kirche befanden sich von dieser Zeit an Tannenbäume, die mit Lichtern geschmückt wurden, wie es die Überlieferung berichtet.

Alter und noch heute allgemeiner Niederbarnimer Brauch ist die Christmette, die nach dem Stadtchronisten August Wernicke (1843 bis 1912) am Anfang des 19. Jahrhunderts in Bernau noch am Abend vor Weihnachten stattfand. Dazu wurde von den Kirchenbesuchern ein Licht in die Kirche mitgenommen.

In den Kriegsjahren von 1806 bis 1815 wurde der Abendgottesdienst auf Nachmittag, 2 Uhr, verlegt. Das war für viele eine unpassende Zeit. Die Besucher blieben aus. Um ihre Zahl wieder zu erhöhen, wählte man schließlich die Stunde der Dämmerung und des beginnenden Feierabends. Der Gottesdienst begann nunmehr um 5 Uhr am Abend.

Besondere Aufmerksamkeit verdiente dabei eine alte Sitte, nämlich die Weihnachtsbotschaft durch Kinder verkünden zu lassen. Diese Sitte hatte sich lange gehalten. Ein Junge aus der ersten Schulklasse trat vor den kleinen Altar und von hier aus las der Gemeinde die Weihnachtsepistel und das Evangelium der Gemeinde vor.

Auch hatte sich die Jahrhunderte lange Gewohnheit, in der Christmette das alte Lied "Quem pastores laudavere" - deutsche Übertragungen: "Den die Hirten lobeten sehre" und "Kommt und lasst uns Christum ehren" - zu singen, erhalten. Das Lied wurde früher choralmäßig gesungen, seit 1885 ist aber die ursprüngliche, rhythmische Melodie wieder aufgeführt worden.

Bis 1818 war es noch in Bernau Sitte, das ein Teil der Schüler aus der ersten Klasse Heiligabend und während des Weihnachtsfestes mit einer aufgeputzten, mit Lichtern versehenen großen Krone von Haus zu Haus gingen. Sie sangen das Lied "Quem pastores" und sammelten dabei Gaben ein.

In Bernau war es später Brauch, dass die ganze Gemeinde in der Christmette den "Quempas" sang, wobei nach jeder Strophe der Kehrreim - Gottes Sohn ist menschgeboren - eingeschoben wurde .

Für die Volkstümlichkeit der alten Sitte spricht die Gewohnheit der Bernauer Bürger und Landwirte, nach dem Weihnachtsgottesdienst sich abends im Hause von den Kindern den Quempas noch einmal vorsingen zu lassen.

Auch gab es für die Kinder der oberen Klassen das Quempas-Schreiben und Quempas-Malen. Es wurden nämlich alljährlich, wenn die Weihnachtszeit herannahte, von den Kindern das alte Christmettenlied "Quem pastores laudavere" in ein besonders angelegtes Buch mit bunt ausgetuschter Frakturschrift eingeschrieben. Ferner wurden von den Kindern auf den leeren Blättern des Buches mehrere Bilder gezeichnet, die von der Geburt und dem Leben Jesu handelten. Diese Bilder wurden bunt angetuscht und auch in Druckexemplaren verkauft.

Der "Quempas" ist eine Zusammenstellung von zwei lateinischen Weihnachtsliedern, nämlich "Qeum pastores laudavere" und "Nunc angelorum gloria". Meistens tritt eine eine Erweiterung oder ein Refrain hinzu. Die ältesten Quellen stammen vielleicht aus dem 15. Jahrhundert. Seit dem 16. Jahrhundert sind deutsche Fassungen belegt. Am bekanntesten wurde diejenige von Michael Praetorius, Musae Sinoiae 1607, mit dem deutschen Text "Den Hirten lobet sehre".

Das erste Lied wurde zeilenweise im Wechsel durch Schüler oder Schülerchöre gesungen, die in allen vier Ecken der Kirche aufgestellt waren.