Daniel Orlov setzt bessere Treffer

Den ersten Wertungskampf des Tages hatten die Mädchen. Als Erstes musste für die SG Aufbau Laura Hartung in den Ring und ihr Können unter Beweis stellen. Laura boxte beherzt gegen Antonia Thönißen vom gastgebenden BR Eintracht Berlin und musste sich knapp mit 2:1 geschlagen geben. Ein schöner Kämpf beider Mädels, den man gut und gerne auch hätte anders entscheiden können.

Nun hieß es für Husein Kubeev gegen Simon Neubert vom TH Eilbeck aus Hamburg "Ring frei" Die beiden Kadetten bis 34 kg gingen von Anfang an ein hohes Tempo an. Ihr Kampf war toll anzusehen, da beide Athleten technisch sauber boxten. Den spannenden Kampf über drei Runden gewann der Eisenhüttenstädter Husein knapp, aber verdient.

Der Dritte im Bunde der Aufbau-Boxer war Daniel Orlov, der gegen den erfahrenen Björn Hiller von Eintracht Berlin antreten musste. Daniel gelang es, seinen Gegner mit der geraden Führungshand auf Distanz zu halten. Er setzte selbst ein ums andere Mal klare Treffer. Informationen des Trainers in der Pause konnte er sogleich umsetzen. So wurde es am Ende ein klarer und ungefährdeter Sieg für Daniel.