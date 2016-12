GrÃ¼nheider Handballer auf Abwegen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Bei der Weihnachtsfeier in der Löcknitzhalle haben Susanne Warnst, Sektionsleiterin beim Grünheider SV, und Organisations-Leiterin Juliane Diederitz Trainer und Funktionäre des größten Handballvereins im Kreis Oder-Spree ausgezeichnet. Anschließend wurde bis tief in die Nacht der Jahresabschluss gefeiert.

Weiter geht es aber bereits am Mittwoch nach Weihnachten - dann allerdings ausnahmsweise in einer anderen Sportart. Ab 19 Uhr steigt in der Löcknitzhalle nämlich das schon traditionelle interne Volleyball-Turnier der Mitglieder der Handball-Abteilung des GSV.

