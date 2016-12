Dem Brunnen ein StÃ¼ck nÃ¤her

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Frohnau (HGA) Es war ein vorgezogenes und vor allem ein völlig unerwartetes Weihnachtsgeschenk, mit dem am Donnerstag der 75-jährige Detlev Ebel aus Frohnau seinen "Schützling", den 30-jährigen afghanischen Flüchtling Hashmat Hashmatulla überraschte. Ebel, der sich gemeinsam mit seiner Frau seit zwei Jahren intensiv um mehrere Flüchtlinge aus dem Asylbewerberheim Stolpe-Süd kümmert, hatte vor knapp zwei Monaten, auch nach einem Bericht in dieser Zeitung, ein Spendenkonto unter dem Stichwort "Ein Brunnen für die Eltern" eingerichtet.

Nun konnte er dem ungläubig den Kontoauszug betrachtenden Hashmat Hashmatulla, der seit Oktober eine Anstellung bei den Hedwig-Bollhagen-Werkstätten in Marwitz gefunden hat, eine Summe von 783 Euro präsentieren, die bisher auf das Spendenkonto eingegangen sind.

Hintergrund der Aktion ist die Notlage der Eltern des Flüchtlings, die aus ihrem von Taliban zerstörten Dorf fliehen mussten und nun in einer Siedlung am Rande von Kabul hausen. Und zwar ohne jegliche Trinkwasserversorgung, so dass die über 70-Jährigen, beide gesundheitlich angeschlagen, weite Wege gehen müssen, um sauberes Wasser heranzuschleppen.

Detlev Ebel: "Hashmat hat mit erzählt, dass er jeden Euro, den er verdient, den Eltern schicken will, damit die Geld haben, um einen verschütteten Brunnen wieder in Gang zu bringen. Dafür blieb er weiter im Flüchtlingsheim und verzichtete auf eine eigene Wohnung in Velten, die ihn zu viel von seinem Lohn gekostet hätte. Also dachte, ich, dem Jungen muss geholfen werden."

Dass Ebel die Spende nun doch nicht im Heim, sondern in einer kleinen Einraumwohnung in Hennigsdorf übergeben konnte, ist auch dem tiefgläubigen Christen zu verdanken. Er hatte bei der Suche nach einer möglichst preiswerten Wohnung geholfen und auch gleich die Bürgschaft und Kaution übernommen. "Er ist wie ein zweiter Vater zu mir", brachte der tief gerührte 30-Jährige nach einer innigen Umarmung heraus. "Ich weiß nicht, wie ich Detlev und den Menschen, die gespendet haben, danken soll. Aber ich weiß, wie sehr sich meine Eltern darüber freuen werden." Auch Detlev Ebel strahlte: "Mit hat das Freude machen viel Freude gemacht."

Wer weiterhin helfen möchte, kann eine Spende unter dem Stichwort "Ein Brunnen für die Eltern", Kontoinhaber Detlev Ebel, IBAN: DE47 1005 0000 1066 8339 20 bei der Berliner Sparkasse überweisen.