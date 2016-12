Abitreff am Gymnasium

artikel-ansicht/dg/0/

AngermĂŒnde (MOZ) Zu Weihnachten kommen viele einstige Schüler des Gymnasiums nach Hause, die nach dem Abitur in die verschiedensten Gegenden Deutschlands zum Studium ausgeschwärmt sind. Deshalb findet jährlich zwischen den Feiertagen das Abitreffen statt, auch wenn viele ehemalige sich bereits im Sommer zum 100. Schulgeburtstag wiedergesehen haben. Die nächste Gelegenheit, ehemalige Mitschüler zu treffen, besteht am 27. Dezember ab 18 Uhr im Altbau des Einstein-Gymnasiums. Der Eintritt kostet drei Euro. Getränke und Imbiss gibt es in der Cafeteria.