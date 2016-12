GlÃ¼ckspilz feiert doppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Nur als Kind war Christa Taubert manchmal traurig darüber, dass ihr Geburtstag auf Heiligabend fällt. An zusätzlichen Geschenken aber hat es für sie nie gefehlt. Das ist bis heute so geblieben: Auch an ihrem 75. Ehrentag wird die Oderbergerin gefeiert.

Am 24. Dezember 1941 ist Christa Taubert in Swinemünde auf Usedom zur Welt gekommen. Ihre Mutter überschüttete die Kleine, die ohne Vater aufwachsen musste, vom ersten Tag an mit Liebe. Von den Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges bekam das Mädchen auch in den Folgejahren vergleichsweise wenig mit, weil ihre Mama dafür sorgte, dass ihr nichts fehlte. "Mich hat nur betrübt, dass in der schlechten Zeit selten eine meiner Freundinnen zu meiner Geburtstagsfeier kommen wollte", blickt Christa Taubert zurück. Weihnachten sei noch weit stärker als heute eben ein Fest der Familie gewesen.

Der behütete Sonnenschein war neun Jahre alt, als seine Mutter mit ihm nach Oderberg umzog, wo schon Verwandte lebten. "Meine Mama stand vor der Wahl, in Swinemünde zu bleiben und die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen, oder aber wegzugehen", erinnert sich Christa Taubert. Erst in Oderberg wurde das Mädchen eingeschult.

In die Lehre ging die Heranwachsende schließlich auf der Schiffswerft Oderberg. Sie erlernte den Beruf einer Industriekauffrau und nahm dann ein Studium auf. "Ich bin als Ingenieurökonomin für Maschinenbau in den Betrieb zurückgekehrt und habe mich dort immer wohlgefühlt", berichtet Christa Taubert. Sie habe sich mit der Technik und mit den Zahlen ausgekannt - eine Kombination, die ihr immer helfen sollte.

Als die Schiffswerft nach der Wende zum ersten Mal in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, gehörte ihre Rationalisierungsmittelabteilung zu den ersten, die wegrationalisiert und deren Mitarbeiter entlassen wurden. Doch die Oderbergerin ließ sich auch beruflich nie unterkriegen. "Ich habe es zum Beispiel mit einem Reisebüro probiert und schließlich als bei der Volkssolidarität beschäftigte Sozialarbeiterin für psychisch Kranke meine neue Bestimmung gefunden", sagt Christa Taubert, die dennoch freudig in Rente ging, als sie 60 Jahre alt wurde. Schließlich fühlt sie sich auch im Privaten als Glückspilz. Ihren Mann Lutz hatte Christa Taubert in den sechziger Jahren beim Tanz in Angermünde kennen- und liebengelernt. Der heute 73-Jährige, selbst zweifacher Ingenieur, hat bis zu seiner Pensionierung als Zivilbeschäftigter bei der NVA in Oderberg gearbeitet. Das Paar hat eine erwachsene Tochter, die mit ihrer Familie in Britz lebt, und zwei Enkel, die 22 und 12 Jahre alt sind und ihre Oma so sehr auf Händen tragen, dass sie zu Geburtstagen sogar für sie backen.

Heiligabend werden Christa und Lutz Taubert bei ihrer Familie in Britz verbringen. "Ich nehme Torte und Frikassee mit", kündigt die Jubilarin an. Das habe sie sich nicht nehmen lassen, obwohl sie sich noch von einer Hüft-OP erholen muss, die sie im Oktober überstand.

Die Geburtstagskaffeetafel, die ihre Tochter für sie vorbereitet hat, wird nach und nach zum Weihnachtstisch. "Wir haben pro Familienmitglied drei kleinere Geschenke vorbereitet, um die wir dann würfeln", beschreibt Christa Taubert eine Tradition, die ihre Verwandten und sie seit Ewigkeiten pflegen.

Dass sie am gleichen Tag wie Jesus Christus Geburtstag hat, lässt die Oderbergerin, die schon ihre diamantene Konfirmation feiern konnte, zwar nicht frohlocken. "Aber ich empfinde es schon als Fügung, dass ich im Leben ganz viel Glück habe", sagt sie. Und hofft, dass sie bald wieder fit genug ist, zum Sport zu gehen sowie das Dauercampen, das Skatspielen und das Saunieren genießen zu können.