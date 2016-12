Ferkel-Segen zu Heiligabend

artikel-ansicht/dg/0/

Greiffenberg (MOZ) Genau 85 Weihnachten hat Ingetraud Roland aus Greiffenberg erlebt. In schweren Zeiten gab es nichts außer Armut und Kälte. In schönen Zeiten wurde mit viel Romantik gefeiert. Unauslöschbar sind jedoch ihre Erinnerungen an die Kindheit in der alten Heimat.

Immer munter und mit einem Scherz bei der Hand: Ingetraud Roland aus Greiffenberg erinnert sich in diesen Tagen an wechselvolle Zeiten ihre Lebens und an Weihnachten daheim in der Grenzmark Posen-Westpreußen. © MOZ/Oliver Schwers

"Bei uns zu zuhause" - sagt Ingetraud Roland Roland immer noch. Sie meint nicht etwa ihr Häuschen in Greiffenberg, in dem sie seit vielen Jahren wohnt. Sie meint stattdessen das alte Bauernhaus der Eltern im damaligen Ehrbardorf im Netzekreis in der Grenzmark Posen-Westpreußen. Dort - in ländlicher Idylle - wuchs das Mädchen mit ihren Geschwistern geradezu unbeschwert auf. Die Landwirtschaft umfasste 84 Morgen. Scheune, Ställe, Vieh und Garten waren zu bewirtschaften.

Zu Weihnachten ging es natürlich in die Kirche - ein in der Region typischer kleiner Holzbau aus mächtigen dunkel gestrichenen Balken. Nach dem Gottesdienst wartete die Bescherung in der großen Stube. "Die Arbeitskräfte auf unserem Hof haben sich immer einen Heidenspaß mit uns Kindern gemacht", erzählt Ingetraud Roland. "Sie verkleideten sich mit roten Mänteln und weißen Bärten und scheuchten uns quer durchs Haus. Wir Kinder versteckten uns hinter den Betten. Es war ein Heidenspektakel. Wurden wir entdeckt, so wurden wir zum Gebet aufgefordert. Danach gab es Geschenke, die in einem großen Sack steckten. Wir haben viel Spielzeug aus Holz bekommen."

Bei den Bauern gab es Heiligabend weder Frühstück noch Mittagessen. Stattdessen präsentierte die Hausfrau um 15 Uhr den obligatorischen Gänsebraten und Mohnstriezel.

Das letzte Weihnachtsfest "bei uns zuhause" erlebte Ingetraud Roland 1944. Da war sie gerade 13 Jahre alt. Aus Richtung Osten näherte sich schon die Front. Man ahnte, was kommen würde. Drei Wochen später wurde der Vater zum Volkssturm gerufen und geriet in Gefangenschaft. Mitte Januar bepackten die Bauern ihre Wagen mit Futter und dem Allernötigsten. Am 26. Januar 1945 um 16.30 Uhr kam der Befehl, Ehrbardorf zu verlassen. Da sahen die Leute schon das Feuer der Frontlinie hinter sich. Bei Schnee und Eis ging es in aller Eile Richtung Westen. "Wir mussten uns doch beeilen, denn die Wehrmacht wollte hinter uns die Brücken sprengen."

Bis Demmin kam der Treck. Dann folgte die Kapitulation. Doch zurück nach Osten ging es nun nicht mehr. Dort siedelten bereits die ersten Polen. Auf Suche nach einer Bleibe folgte eine wochenlange Odyssee über Wriezen bis nach Angermünde. Dort verwies man die Familie nach Günterberg. Die Mutter mit den Kindern bekam eine Stube bei einem Bauern. Der Vater und das polnische Dienstmädchen, das mit auf die Flucht gegangen war, erhielten in einem anderen Bauernhaus Unterschlupf. Weihnachten 1945: "Das war nicht doll. Wir hatten gar nichts", erinnert sich Ingetraud Roland. Dafür herrschte Frieden.

Nach der Schule arbeitete das junge Mädchen in der Landwirtschaft. Die Zeiten wurden besser, die Not kleiner. Nachdem der Vater aus der Gefangenschaft kam, ließ sich die Familie eine Siedlung geben in Neu Günterberg. Dort entstanden Bauernhöfe. Als Haus und Wirtschaft fertig waren, starb die Mutter an Krebs.

Weihnachten 1956: Da standen schon wieder Gänsebraten und Mohnstriezel auf dem Tisch - nach dem Rezept aus der alten Heimat. Die Wirtschaft lief gut. Es gab Kühe, Pferde, Schweine und Schafe auf dem Hof. Heiligabend ferkelten gleich drei Säue im Stall. "Am ersten Feiertag bin ich ganz früh ins Haus gelaufen und habe verkündet: Das Weihnachtsgeschenk ist schon da."

Ein Jahr später heiratete Ingetraud Roland einen gelernten Zimmermann. Das Paar kaufte ein Haus in Greiffenberg. "Wir haben uns immer gut verstanden - 55 Jahre lang. Und die schönsten Weihnachten waren immer die zu zweit."

Durch ihre jahrzehntelange Arbeit in der Greiffenberger Gärtnerei kennt sie die meisten Leute in der Umgebung. Sie hält noch Kontakt zu Weggezogenen und bekommt viele Einladungen. "In der Weihnachtszeit manchmal zwei pro Tag." Und die Leute hören ihr gern zu, wenn sie von "bei uns zuhause" spricht. Manchmal fährt sie noch dorthin, ins heutige Herbutowo. Dort wird sie von den polnischen Bewohnern wie eine alte Bekannte begrüßt. Der Hof ihrer Eltern steht noch, ist aber leer. Heimweh hat sie inzwischen nicht mehr, denn ihre Heimat ist jetzt die Uckermark. Hier feiert sie heute ihr 86. Weihnachtsfest.