Polizeiaufgebot soll Racheakte verhindern

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt ist seit Donnerstagabend ein massives Polizeiaufgebot präsent. Die Beamten aus Thüringen und Niedersachsen sind im Hotel Berlin untergebracht. "Die Maßnahmen an verschiedenen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung standen nicht im Zusammenhang mit einer möglichen terroristischen Bedrohung", versicherte am Freitag Ingo Decker, Pressesprecher des Innenministeriums.

Vielmehr sind es Nachwirkungen der Massenschlägerei am Standort Unterschleuse der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH). Dort waren am 10. Dezember 40 Flüchtlinge und Asylbewerber aus Afrika sowie Tschetschenien und Albanien aufeinander losgegangen. Es kamen gefährliche Gegenstände zum Einsatz. Mehrere Personen wurden verletzt. "Die Polizei Brandenburg hatte Hinweise erhalten, wonach Personen aus dem Nordkaukasus (insbesondere aus Tschetschenien) eine Art ,Vergeltungsaktion' planten wegen der massiven und äußerst gewalttätigen Ausschreitungen", erklärte Ingo Decker. Schon am Tag der Ausschreitungen waren 50 Afrikaner aus der Unterschleuse an andere Standorte verlegt worden, weil Racheakte befürchtet wurden. Inzwischen wurden vier afrikanische Asylbewerber verhaftet. Die Männer aus dem Tschad stehen im dringenden Tatverdacht, mehrere Asylbewerber unterschiedlicher Staaten - aus Albanien und Tschetschenien - bei der Massenschlägerei verletzt zu haben.

Um die zu befürchtende Lage zu bewältigen, hat die Polizeidirektion Ost seit Donnerstag eine "Besonderes Aufbauorganisatiion" (BAO eingerichtet, die auch landläufig als SOKO bezeichnet wird, teilte der Ministeriumssprecher mit. "In diesem Zusammenhang standen und stehen verschiedene Maßnahmen an mehreren Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung, darunter auch in Eisenhüttenstadt." Zu den näheren Umständen und Folgen des Einsatzes könne derzeit aus Sicherheitsgründen keine Auskunft geben, so Decker. "Die erhöhte Präsenz der Polizei in Eisenhüttenstadt wird andauern, solange es notwendig ist." Bisher sei die Lage ruhig.