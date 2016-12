Neben Ochs' und Esel auch die Schafe

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Wenn am Weihnachtsabend die Familien in der festlich herausgeputzten, mollig warmen Wohnstube beisammensitzen, denkt wohl kaum jemand daran, dass dieses Fest zu Christis Geburt seinen Ursprung mitten unter Tieren in einem Stall hatte.

Manche aber haben neben dem Weihnachtsbaum auch eine Weihnachtspyramide aufgestellt oder eine Weihnachtskrippe. Hier ist mit meist kunstvoll geschnitzten Figuren die Weihnachtsgeschichte dargestellt. "Neben den Schafen sehen wir auf den verschiedensten Krippendarstellungen noch mindestens zwei weitere Tiere bei Maria, Josef und dem Jesuskind: den Ochs und den Esel", weiß Judith Kierschke, die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Storkower Land. "Aber nur die Schafe sind biblisch belegt. Von Ochs und Esel steht nichts in der biblischen Weihnachtsgeschichte, aber ohne sie ist eine Weihnachtskrippe kaum vorstellbar, ja noch bevor es andere Krippenfiguren gab, standen beim Christuskind am Futtertrog Ochs und Esel." Wie sie erklärt, gehe das auf den Propheten Jesaja zurück, der seinem Volk vorwirft: "Ochs und Esel kennen die Krippe ihres Herrn - aber du, mein Volk, erkennst die Krippe deines Gottes nicht." Dabei stehe nach traditionellem christlichen Verständnis der Esel für die Heiden, der Ochse für die Juden.

Die Tiere auf den Krippendarstellungen sind ausschließlich solche, die auf einem Bauernhof zu finden sind.

Eine besondere Rolle spielen dabei die Schafe mit ihrem Hirten. Darin steckt eine große Symbolkraft, denn "in mehreren Geschichten in der Bibel hören wir", so Judith Kierschke, "dass Jesus der gute Hirte ist, der sich über jedes wiedergefundene Schaf seiner Herde freut." Andererseits wird das Jesuskind auch als Lamm Gottes bezeichnet.

Nicht nur in den Krippendarstellungen im warmen Wohnzimmer hat sich das Bild der Verbundenheit von Mensch und Tier erhalten. Auch auf manchen Weihnachtsmärkten sind Jahr für Jahr Tiere zu finden, so in Alt Stahnsdorf Schafe von Schäfermeister Matthias Zalenga aus Rieplos und in Ahrensdorf Ziegen und Schafe von Ronald Rocher aus Möllendorf.

Ronald Rocher ist eigentlich von Beruf aus Krankenpfleger. Im Jahre 2002 hatte er sich acht Schafe zugelegt. Inzwischen weidet er über 400 Mutterschafe und zwanzig Ziegen, ist Vorstandsmitglied im Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg und nennt sich Schäfer. "Es ist ein naturnaher, ursprünglicher Beruf, wie vor zweitausend Jahren, nur, dass er jetzt für den Schäfer mit Elektronetz und Hunden ein bisschen einfacher ist", nennt er die Vorteile. "Man ist viel draußen an der frischen Luft und kann sich seine Arbeitszeit einteilen." So besteht Ronald Rochers Hauptaufgabe darin, dass er für seine sechs Herden täglich mehrere Kilometer Zaun umsetzen muss, damit die Tiere genügend Futter haben. Auch Wasser und Mineralstoffe muss er täglich für sie bereitstellen. Wenn sie Zeit haben, helfen ihm dabei seine Kinder Max, Willi, Hannes und Georg. Das Hüten aber übernehmen zuverlässig acht große Herdenschutzhunde. "Wie die Schafe in der Weihnachtsgeschichte sind auch meine Schafe immer auf dem freien Feld. Am Heiligabend werden wir unsere Tiere schon morgens versorgen, so dass wir unbeschwert wie alle anderen Familien feiern können", freut sich der Schäfer.