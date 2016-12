Alles echt am Weihnachtsmann

artikel-ansicht/dg/0/

Glaubhaft von Kopf bis Fuß: Henry Pepinski, hier bei einem Auftritt in der Rathauspassage, bringt selbst Kinder zum Staunen, die eigentlich nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben. © MOZ/Sven Klamann

Das "Hohoho" zur Begrüßung wirkt weit freundlicher, als es die Bassstimme des Weihnachtsmannes vermuten ließe, die so tief klingt, dass sie weit ins Erdreich getriebenen Gruben gleicht. Henry Pepinski kommt nicht nur ausnehmend nett daher, er hat auch nie eine Rute dabei. "Ich will die Kindern doch nicht das Fürchten lehren", sagt der Geschenkebringer, der in diesem Jahr bis Heiligabend 41 Auftritte absolviert haben wird. Auf den Weihnachtsmärkten in Finowfurt, Finow und Altenhof war er ebenso unterwegs wie in Seniorenresidenzen oder Kinderheimen. "Ich werde von Kommunen, Vereinen, Firmen und Privatpersonen gebucht", sagt der Weihnachtsmann. Das Honorar sei verhandelbar und sowieso nicht die Hauptsache. "Ich bringe vor allem den Kindern für mein Leben gern Freude", betont Henry Pepinski, der eher zufällig vor sechs Jahren zu seiner viel Zeit in Anspruch nehmenden Nebentätigkeit im Advent gekommen war. Nach seinem ersten Gastspiel als Weihnachtsmann, zu dem ihn ein Geschäftsmann aus Eberswalde überredet habe, sei er dem Centermanagement der Rathauspassage weiterempfohlen worden. Dort hat sich der gute Alte auch diesmal wieder im Advent in den imposanten Sessel auf der Veranstaltungsfläche oberhalb der Rolltreppe gesetzt, aufgeregte Mädchen und Jungen herangewinkt, sie nach Weihnachtsliedern oder -gedichten gefragt und ihnen am Ende ein kleines Präsent überreicht.

Der Weihnachtsmann hat einen Arbeitgeber und ein Büro, das nicht im Märchenwald oder in den Wäldern Finnlands liegt: Henry Pepinski ist bei seinem Sohn Michael Marosky angestellt, der das Café Eiszeit in Eichhorst betreibt. Von dort bekommt er seine Aufträge.

Im Advent eilt der 62-Jährige mit seinem zehn Jahre alten Kleinbus, der kein bisschen einem Rentierschlitten ähnelt, von Bescherung zu Bescherung. Ansonsten ist Henry Pepinski vor allem als Orgel-Henry zu erleben. In seinem Leierkasten sind aktuell 230 Lieder abrufbar. "Für jeden Anlass habe ich das Passende parat", sagt der Wahl-Eichhorster, der auch individuelle Stadtführungen durch Berlin und Potsdam anbietet. Bei Bedarf zeigt er Interessenten zudem die Schorfheide, die seit 16 Jahren seine Wahl-Heimat ist. Als Drehorgel-Spieler hat Henry Pepinski angefangen, weil er nach einem Unfall nicht mehr in der Gastronomie arbeiten konnte. Inzwischen ist kein Flößerfest in Finowfurt und keine Fete im Eberswalder Zoo mehr ohne Orgel-Henry vorstellbar. Zuvor hatte er 30 Jahre lang in Berliner Gaststätten Gäste umsorgt.

Ursprünglich ist der Weihnachtsmann übrigens gelernter Polsterer, Dekorateur und Koch. "Eigentlich wollte ich Architektur studieren", verrät er. Viel später habe er als Weihnachtsmann Erfüllung gefunden. Ihm helfe seine Kontaktfreudigkeit, auf die erwartungsvollen Kinder zuzugehen. Dass ihm auch ohne Rute mit Respekt begegnet werde, wundert Henry Pepinski nicht. "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus", findet Henry Pepinski.

Überhaupt erlebt der Eichhorster als Weihnachtsmann viel Berührendes - Kinder etwa, die sich nur wünschen, dass sich Mama und Papa wieder vertragen, oder Altersheim-Bewohner, die bei seinem Anblick für einen Augenblick vergessen, dass sie schon über 80 Jahre alt sind. Auch Lustiges widerfährt dem Mann im roten Mantel reichlich - so ansonsten kecke Knirpse, die plötzlich kein einziges Wort mehr rausbringen, obwohl sie zuvor noch getönt hatten, den Weihnachtsmann gebe es gar nicht. Gelegentlich passiert Henry Pepinski aber auch Merkwürdiges, wenn er in seine Lieblingsrolle als Weihnachtsmann schlüpft. "Im vorigen Jahr wollte ich in voller Montur über den Christmarkt in Eberswalde laufen, bin von den Veranstaltern allerdings mit dem Hinweis daran gehindert worden, der Weihnachtsmann passe nicht ins Konzept", blickt er ohne Ärger zurück. "Wer wird zum Fest der Liebe denn nachtragend sein?", fragt er.

Und wie verbringt der Weihnachtsmann die Feiertage? "Zu Heiligabend beschere ich noch ein paar Kinder aus meinem Bekanntenkreis. Danach setzte ich mich zu Hause an den gedeckten Tisch und genieße die Gans, die meine Weihnachtsfrau zubereitet hat", verrät Henry Pepinski, der mit seiner Brigitte (61) in diesem Jahr Silberhochzeit gefeiert hat.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Eichhorster Freunde in Berlin besuchen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag einfach einmal ausspannen.

Wenn der Weihnachtsmann überhaupt einen Wunsch zum Fest hat, dann ist es der nach mehr Zufriedenheit in der Gesellschaft. "Wo ich auch hinkomme, überall wird geklagt. Dabei geht es uns doch vergleichsweise super", findet Henry Pepinski.