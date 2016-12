Weihnachten mit Manuel Neuer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539915/

Das Licht ist gedimmt, im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik, ein Baum steht geschmückt und erleuchtet im Raum. Etwa 20 Kinder und Jugendliche haben sich in ihrem Club eingefunden, um den MOZ-Weihnachtsengel Michaela Bax und den Redaktionsleiter Dietmar Rietz zu empfangen. "Wir haben Euch mal ein bisschen was zu naschen mitgebracht", sagt Dietmar Rietz und gewinnt so die Aufmerksamkeit der jungen Leute.

Jeder erhält eine Tüte - vollgepackt mit Schokolade, Kuscheltieren und anderen Aufmerksamkeiten. Für den Club gibt es noch einen Fußball obendrauf. Darüber freut sich die 14-jährige Sarah besonders. Sie möchte Fußballerin werden und stellt sich vor, "einmal mit Manuel Neuer zusammen Weihnachten zu feiern".

Langsam trauen sich auch die anderen, ihre innigsten Weihnachtswünsche zu äußern. "Ich würde gerne mal am Strand in Australien feiern", verrät der 15-jährige Leon. Dazu würde er fünf Freunde mitnehmen. "Und unseren Weihnachtsengel Baxi nimmst Du bestimmt auch mit?", fragt Dietmar Rietz schelmisch nach und Leon willigt ein.

Der 13-jährige Norman würde gern das Fest einmal in Norwegen feiern. "Und dort treffe ich dann den Weihnachtsmann", sagt er scherzhaft. Der 14-jährigen Cassandra ist es egal, wie Weihnachten gefeiert wird. "Hauptsache, mit der Familie", sagt die Achtklässlerin. Für die 12-jährige Stacey ist der größte Wunsch, "mit Nina in einer WG zusammen zu wohnen". Die beiden Mädchen sind seit acht Jahren Nachbarn und seitdem beste Freundinnen.

Auch Nina wünscht sich, "immer mit Stacey befreundet zu sein". Für so viel Zuneigung erhalten die beiden von ihren Club-Freunden einen dicken Applaus. "Das größte Geschenk ist, wenn du einem anderen deine Zeit schenkst", fasst Journalist Dietmar Rietz zusammen. Ihre Zeit ist auch das größte Geschenk, das Clubleiterin Saskia Mundt den Kindern und Jugendlichen machen kann. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt die Pädagogin, "täglich mit jungen Menschen zu tun haben, Spiele spielen und länger schlafen - was könnte schöner sein?" Von montags bis sonnabends ist der Jugendclub geöffnet. Mit Gesellschaftsspielen, Billard, einem Kickertisch und Computern können sich die Jugendlichen hier beschäftigen. "Wir bieten außerdem geschlechtsspezifische Gesprächsrunden und mobile Freizeitangebote an", sagt Saskia Mundt, die täglich zwischen 20 und 30 Jugendliche im Club empfängt.

"Ich finde das richtig gut", sagt Heike Gohr, Mutter von Chantal, die regelmäßig in die Einrichtung kommt. "Letztens waren die Kinder in der Eisarena und dann im Kino, alles für einen kleinen Obolus. Mein Mann und ich arbeiten, da können die Kinder auch mal hier herkommen, wenn sie Probleme mit den Hausaufgaben haben", lobt sie.

Ihre Tochter schließt sich den Wünschen vieler anderer an: "Ich will am liebsten mit meiner Familie feiern. Mein Papa zerlegt die Gans, wir sind einfach in unserer Wohnung zusammen und reden miteinander", sagt die 13-Jährige.