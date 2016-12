Kinder malen Bilder fÃ¼r BÃ¼cher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539916/

Zum Markenzeichen des Bernauer Verlags Andrea Schröder wurde die Reihe "Kinder malen für Kinder". Zu Geschichten von Autoren aus der Region wie Cornelia Bera aus Schönwalde und Wolfgang Richter aus Bernau haben Schulklassen aus Bernau, Panketal und Alt Karow Bilder gemalt und gezeichnet.

Das erste Buch der Reihe entstand unter dem Titel "Wo der Weihnachtsmann ist" gemeinsam mit Zepernicker Grundschülern. Friedrich-Maximilian Rühlemann, selbst Schüler, hatte die Geschichte aufgeschrieben, sein Bruder malte dazu Bilder. Und als die Mutter mit Andrea Schröder ins Gespräch kam, war die Idee geboren, ein solches Klassenprojekt zu starten. Es fand mehrere Nachfolger. So illustrierten Mädchen und Jungen der Schwanebecker Grundschule die Geschichte "Als die Birke mit dem Wind verreiste" von Cornelia Bera. Als sie sich anschließend noch ein "größeres Buch" wünschten, schrieb Andrea Schröder den Pferde-Krimi "Aufregung auf dem Gestüt Kleinbusch", zu dem die Schwanebecker Schüler ebenfalls Bilder zeichneten. Für Wolfgang Richters "Fildgosch auf großer Reise" steuerten Mädchen und Jungen einer Klasse der Bernauer Grundschule am Blumenhag die Bilder bei. An einem Band des Zweiteilers "Leon, der tapfere Leopard" von Jens Koch arbeiteten wiederum Kinder der Grundschule Zepernick mit.

"Alle Bilder sind auf ihre Weise wunderschön und deswegen wird auch kein Bild aussortiert", sagt die 43-Jährige. Als sie selbst als Kind malte, fand sie die Bewertungen von Erwachsenen oft ungerecht.

Die Bücher, an denen die Kinder mitwirken, stellen sie auch selbst in Lesungen vor. Andrea Schröder freut sich darüber, dass Buchläden wie die "Schatzinsel" in Bernau, "Fabula" in Panketal oder "Schmökerzeit" in Alt Karow sie dabei unterstützen. Die Buchhändlerinnen Sylvia Pyrlik, Sabine Bache oder Maria Bernhardt seien mit Begeisterung dabei. An dem Umsatz der Bücher, die bei solch einer Lesung verkauft werden, sind dann auch die Kinder beteiligt. Pro verkauftem Exemplar gibt es einen Obolus für die Klassenkasse.

Der Anfang ihres Verlages geht auf ein sehr einschneidendes Erlebnis zurück. Es ist der autobiographisch gefärbte Roman über den Tod ihres Mannes. Er hatte als alkoholkranker Mensch Suizid begangen. Die Hälfte des Buches hatte sie bereits vor dem Suizid geschrieben. Zunächst arbeitete sie daran nicht weiter. Etwa ein halbes Jahr später begann sie mit der Unterstützung ihres Sohnes erneut und um das Buch schließlich zu veröffentlichen, gründete sie 2013 den Verlag. Hauptberuflich arbeitet die ausgebildete Bankkauffrau, die später Betriebswirtschaft studierte, in der Berliner Wirtschaftsverwaltung. Die Bücher, die sie verlegt oder schreibt, sollen "Mut machen, um aus schwierigen Situationen herauszufinden." Das gilt beispielsweise auch für die zweiteilige Reihe "Mietzi", die die Wandlitzer Illustratorin Saskia Lackner reich bebildert hat. Es handelt sich um Andrea Schröders Katze, die aus ihrem Alltag berichtet. Zum Beispiel von dem Nachbarhund, der sie fürchterlich anbellt, den sie aber schließlich doch bedauert, weil er von seinem eingezäunten Grundstück nicht herunterkommt. Oder vom Besuch des Tierarztes und der Überwindung der Angst vor Spritzen.

Einzigartig sind die Rätselbüchlein. Mit ihnen veröffentlicht Andrea Schröder Rätsel, die sie als Kind in Reimform aufgeschrieben hat. Dazu gibt es Bilder zum Ausmalen. Für Kitas hat sie Ausgaben in Miniaturformat herausgegeben.

Anfang des neues Jahres erscheint ihr nächstes Buch, ein etwas anderes Format, wie sie ankündigt. Das Projekt "Kinder malen für Kinder" führt sie weiter und liebäugelt mit dem Gedanken, darüber hinaus einen Gedichtband für Erwachsene zu veröffentlichen.

Kontakt: info@verlag-andreaschroeder.de