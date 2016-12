Die Kinderstube der WeihnachtsbÃ¤ume

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) An diesem Wochenende leuchten sie in den meisten Wohnzimmern der Region - die Weihnachtsbäume. Manch einer hat seine Fichte, seine Tanne oder seine Kiefer sogar selbst geschlagen. Doch wo befindet sich in der Region eigentlich die Kinderstube der Weihnachtsbäume?

Etliche Menschen zieht es an einem Wochenende vor Weihnachten in ein Waldstück zwischen dem Neuzeller Ortsteil Kummro und Treppeln. Dort können sie sich ihren Weihnachtsbaum nämlich nicht nur selbst aussuchen, sondern auch selbst absägen. Die Aktion wird organisiert von der Stiftung Stift Neuzelle, welcher auch der Wald dort gehört.

Doch wenn immer nur abgesägt wird, ist irgendwann nichts mehr da. Eine Erfahrung, die nun auch die Stiftung macht. Deshalb wird das Weihnachtsbaumschlagen im kommenden Jahr auch an einer anderen Stelle stattfinden müssen. "Uns haben bereits in diesem Jahr die Zwischengrößen gefehlt", erklärt Revierleiterin Stefanie Grevelhörster. Kleine Bäume um die 1,50 Meter und große ab etwa zwei Meter seien da, aber bestimmte Längen könne man in dem Waldstück schlicht nicht mehr finden. Auch darum kauft die Stiftung Stift Neuzelle jedes Jahr Bäume hinzu - Nordmanntannen aus Werder beispielsweise.

Die meisten, die selbst Axt oder Säge anlegten, kamen am zweiten Dezember-Wochenende mit etwa zwei Meter großen Fichten, Kiefern und Tannen zur Kasse, berichtet Stefanie Grevelhörster. Das sei eine sehr beliebte Größe. Und manch einer schneide auch einfach die Spitze ab, wenn es doch eine Nummer kleiner sein soll, weil der Baum sonst nicht in die Stube passt. Etwa 300 Bäume seien in diesem Jahr aus dem Wald getragen worden, 150 selbst geschlagene, 150 hinzu gekaufte. Die Blaufichte sei der traditionelle Weihnachtsbaum, weiß Walter Ederer, Marketing-Direktor der Stiftung. Und demnach werde die auch ganz besonders gern genommen.

Lange Zeit hat es in den Stiftswäldern allerdings keine Pflanzaktionen gegeben. Erst in den letzten Jahren lief das wieder an. "Die jüngsten Bäume, die wir aktuell haben sind zwei Jahre alt", sagt die Revierleiterin. Aber das sei eben noch zu jung, um gleich wieder abgeholzt zu werden. Fünf bis sieben Jahre sollte man den Nadelbäumen schon zum Wachsen geben. "Das Alter des Baumes kann man übrigens nicht nur an den Jahresringen im Stamm erkennen, sondern auch an den Etagen der Äste", erklärt Stefanie Grevelhörster. Eine Etage entspreche einem Jahr.

Die alten abgeholzten Flächen werden ihr zufolge in Zukunft wieder bepflanzt - nach und nach und mit ganz unterschiedlichen Arten. Man überlege sogar, Schulen mit einzubeziehen. Doch konkrete Pläne dazu gibt es momentan noch nicht. Tannen brauchen nach Angaben der Expertin einen nährstoffreichen Boden und wachsen auf dem hiesigen Sandboden dementsprechend langsam. Aber dadurch wiederum würden sie letztlich auch ein dichtes Nadelkleid haben. Die Winter an sich schaden auch den jungen Bäumen nicht. Schnee wäre natürlich gut als Schutz, sagt die Revierleiterin. Denn Frost, den mögen die zarten Bäume nicht wirklich.