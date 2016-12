Extra eine Pyramide geordert

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das vorletzte Beeskower Adventstürchen öffnete am Freitag Gundel Hilgenfeld in ihrem "Modeparadies" in der Bodelschwingshstraße. Wie so oft in ihrem Laden setzte sie auf "Ruhe und Gemütlichkeit". Damit traf sie am Tag vor Heilig Abend bei vielen Kunden den Nagel auf den Kopf. "Ach, ist das schön ruhig hier", seufzte Ursula Bartke mit vollen Beuteln, nachdem sie im überfüllten Supermarkt an der Kasse gestanden hatte. Sie bekam einen heißen Punsch serviert und lobte die extra von einem Bäcker aus Dresden "eingeflogene" Stolle.