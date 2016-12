GrÃ¼ne, gelbe und braune Kurven

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Weihnachten soll es Sturm geben. Für die Menschen, die sich in der Stube um den Tannenbaum zusammenfinden, ist das kein Problem. In der Leitstelle des Netzbetreibers E.dis in Fürstenwalde hingegen wird man viel zu tun haben.

Das Herz des Stromnetzes: Andreas Fritsche und Teamleiter Carsten Nicolai an den zahllosen Computer-Bildschirmen in der E-dis-Leitstelle.

Wenn man wissen will, wie das Wetter wird, fragt man am beten Carsten Nicolai. Alle sechs Stunden erhält er eine Prognose, wie sich die Hochs und Tiefs entwickeln, wo in der Region der Wind weht, wo Sonne scheint oder wo von beiden nichts zu erleben ist. Nicolai ist Teamleiter in der Netzleitstelle in der E.dis -Zentrale in Fürstenwalde. Hier wird zwischen Ostsee und Lausitz das 110-Kilovolt-Netz und das bis zu den Verbrauchern führende Mittelspannungsnetz überwacht und der Stromfluss geregelt.

Das Wissen über das Wetter ist mit dem Einzug der erneuerbaren Energien extrem wichtig geworden. Allein im Landkreis Oder-Spree gibt es 2419 Anlagen, die Strom ins Netz einspeisen, 51 Prozent davon sind Windräder, 38 Prozent Solaranlagen. Elf Prozent sind Blockheizkraftwerke; davon hat die E.dis-Zentrale übrigens seit 29. November auch eins im Keller, für die Eigenversorgung mit Wärme und Strom.

Im Jahresdurchschnitt werden von diesen Anlagen in Landkreis 61 Prozent des benötigten Stroms geliefert. Zum Vergleich: bundesweit liegt die Quote bei 32 Prozent. Im gesamten E-dis-Netzgebiet, das Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern umfasst, liegt sie bei 137 Prozent, in Märkisch Oderland bei 215, in der Prignitz gar bei 531 Prozent - es wird also weit mehr produziert als die Region braucht. Das sind aber alles nur Durchschnittzahlen. Das tägliche Geschäft ist ein Auf und Ab. Auf den zahllosen Bildschirmen in der Netzleitstelle kann man es an den Kurven gut ablesen.

Beim Besuch am Mittwoch stieg die gelbe Kurve steil nach oben. Es war ein sonniger Tag, die Solaranlagen lieferten gegen Mittag 1500 MW. Von den Verbrauchern im Kreis wurden aber nur 1300 MW benötigt. Nicolai ruft noch ein paar andere Tage am Bildschirm auf: so stieg am 2. Dezember, um 1 Uhr, die grüne Kurve, die für Wind steht, auf 3500 MW, wovon 800 gebraucht wurden. Es gibt aber auch Tage und Stunden, wo beide Kurven gegen Null tendieren, weil Sonne und Wind fehlen.

Dass trotzdem für alle Kunden immer Strom zur Verfügung steht, ist das Geschäft des Netzmanagements, das Nicolais Team mit einer Menge Rechnerkapazität und speziellen Computerprogrammen bewältigt. Und was passiert mit dem Strom, der zu viel ist? Der wird an "50 Hertz" weitergeleitet, den Betreiber der großen 220- und 380 KV-Leitungen. Und umgekehrt, wenn die erneuerbare Energie wegen unpassenden Wetters ausfällt, muss von dort Strom, zumeist konventionell erzeugt, geholt werden. Auf dem Bildschirm hat der eine braune Kurve.

Klingt einfach, besteht aber, wie Nicolai sagt, aus bis zu Hunderten Regelungen pro Tag. Zum Beispiel Weihnachten: prognostiziert ist ein Sturmgebiet. Das steht nicht an einer Stelle, sondern zieht von Nordwest nach Südost durch E.dis-Land, wird zuerst Windräder in West-Mecklenburg bewegen, später in der Prignitz und noch später in Oder-Spree. Und zugleich sackt die Last, also der Verbrauch, am ersten Weihnachtsfeiertag gegen Mittag, wenn die Gans aus dem Herd ist, radikal nach unten.

Das alles wird dann in Fürstenwalde, in der Langewahler Straße, gemanagt. Das kann soweit gehen, dass der Befehl an Anlagenbetreiber gegeben werden muss, Windräder vorübergehend abzuschalten. Denn eine Überlastung des Netzes kann schlimme Folgen haben. Strom erzeugt Wärme. Die Überlandleitungen hängen dabei, zum Beispiel, weiter durch. Und wenn ein Grenzwert überschritten wird, können sie kaputt gehen.