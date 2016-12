artikel-ansicht/dg/0/

aus dem Weihnachts-Heft 2016

der Heimatkundlichen Blätter

Es war wieder soweit. Die geheimnisvolle Vorweihnachtszeit begann. Es war die Zeit, in der wir der Mutter nicht mehr helfen sollten, die Einkaufstüten auszupacken. Das war das Zeichen. Da meine Mutter einen langen Arbeitstag bei der Post hatte, nutzten wir Kinder die Zeit nach der Schule, um uns im Schlafzimmer der Mutter auf Geschenkesuche zu begeben. Mutter sagte immer, dass nur die artigen Kinder Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen würden. Da das bei mir mit dem Artigsein nicht wirklich immer klappte, hatte ich so meine Zweifel, ob der Weihnachtsmann von meinem Wunschzettel überhaupt Notiz nehmen würde. Was würde es wohl geben, wenn es so wäre? Alles nach den Geschenken zu durchsuchen war unser Ziel. Akribisch krempelten wir Wandschrank, Kommode und die Nachtschränke im Schlafzimmer um. Nichts! Selbst unter Mutters Matratze war nichts zu finden. Meine ein Jahr jüngere Schwester machte ein langes Gesicht und gab die Suche auf. Wo war nur das Versteck? Wir hatten uns bemüht, keine Spuren von der Suche zu hinterlassen, doch am Abend sah ich ein Schmunzeln in Mutters Gesicht, als sie sah, wie wir mit enttäuschten Gesichtern in der abendlichen Suppe herumstocherten. Wir begannen darüber nachzudenken, was der Weihnachtsmann wohl von uns wissen könnte. War es vielleicht der Streich, bei dem wir mittels eines Hakens der an einer Schnur befestigt war vom Balkon unter uns einen Korb voller Kirschen zu uns hinaufbeförderten, die wir dann in kürzester Zeit verputzten? Wir rechneten eigentlich immer damit, dass sich die Nachbarin bei unserer Mutter beschweren würde. Jedes Klingeln an der Tür verursachte bei uns fast einen Herzstillstand. Wir trafen die Nachbarin oft im Treppenhaus, senkten dann den Kopf und versuchten jeden Blickkontakt zu meiden. Sie sprach uns nie an, ihr Blick jedoch lies uns ahnen, dass sie alles wusste. Nach zwei Wochen war unsere "Max und Moritz-Nummer" vergessen und es war so, als wäre nie etwas passiert. Auf dem Balkon-Tisch unter uns stand seitdem nie wieder ein Korb mit Kirschen. Was war es nur, was den Weihnachtsmann verärgern könnte? Voriges Jahr hatte Mutter auch schon angekündigt, dass es keine Geschenke geben würde. Ich bekam jedoch einen Bauernhof und meine Schwester eine Puppe, die so groß war, dass sie sie kaum zu halten vermochte. Was hatte Mutter dem Weihnachtsmann nur erzählt? Enttäuscht von der erfolglosen Suche nach Geschenken begannen wir, unser Kinderzimmer aufzuräumen. Wir räumten auch freiwillig den Abendbrottisch ab, wozu es sonst einer eindringlichen Aufforderung unserer Mutter bedarf. Was war noch gewesen, was dem Weihnachtsmann missfallen könnte? Na gut, ich war zweimal zu spät vom Spielen nach Hause gekommen. Ich hatte einfach die Zeit vergessen und es gab dafür ja schon Schelte und Stubenarrest. Ein und dasselbe Vergehen zweimal bestrafen geht ja eigentlich nicht. Nach zwei Wochen untersuchten wir nochmals den Wäscheschrank der Mutter. Vielleicht war es das erste Mal einfach noch zu früh gewesen. Wir ließen uns also von Mutter bestätigen, dass wir uns eine lange Zeit nichts mehr zu Schulden haben kommen lassen. Dies geschah möglichst laut, damit der Weihnachtsmann es auch hören konnte. Dabei kreuzte ich hinter meinem Rücken Zeige- und Mittelfinger.

Auch die zweite Suche war erfolglos. Wir waren ratlos und hatten nur noch wenig Hoffnung, etwas zu bekommen. Die Zeit wollte nicht vergehen. Vielleicht standen wir aber auch nur ganz unten auf der Liste, die der Weihnachtsmann abarbeiten musste? Zwei Tage vor Heiligabend war dann das Wohnzimmer abgeschlossen. Es gab keine Chance noch eine dritte Suchaktion zu unternehmen. Im letzten Jahr konnten wir noch einen Blick durch das Schlüsselloch auf den geschmückten Weihnachtsbaum erhaschen. Mutter hatte uns jedoch beim Spionieren erwischt und dieses Mal hing irgendetwas vor dem Schlüsselloch. Dieses Jahr war wie verhext. Nichts wollte gelingen und es gab kein Anzeichen für Geschenke. Dann war es soweit und es war Heiligabend. In der Küche ging es schon in den Morgenstunden hoch her. Plätzchen wurden gebacken, Kartoffeln für den Kartoffelsalat gekocht und das Frikassee köchelte vor sich hin. Das Schönste für uns Kinder war es, den süßen Teig aus der Schüssel zu kratzen und sie dann bis auf den letzten Rest aus zu lecken. Man hätte die Schüssel direkt wieder in den Schrank stellen können, so sauber war sie. An diesem Tag taten wir so, als ob wir wirklich Mittagsschlaf hielten. Im letzten Moment nur nichts falsch machen. In ein paar Stunden ist Bescherung.

Wir wohnten damals in einer großen Altbauwohnung und die alten Türen kamen uns in der Weihnachtszeit noch größer und wuchtiger vor, als sie ohnehin schon waren. Wir saßen in unserem Zimmer und spielten möglichst leise, um dem Weihnachtsmann keine Gründe zu liefern, auf uns böse zu sein. Dann rief uns Mutter ins Wohnzimmer. Die riesige Wohnzimmertür ging auf und da stand er: Mitten in unserem Wohnzimmer stand der schönste Weihnachtsbaum der Welt. Viele Kerzen, rote Weihnachtsbaumkugeln und diese majestätische Baumspitze, die bis ganz oben kurz unter die Decke reichte. Die Funken der Wunderkerzen spiegelten sich im silbernen Lametta, das sich wie Engelshaar von Zweig zu Zweig zu hangeln schien. Wir entdeckten Zuckersterne, kleine Glöckchen und Schokoladenweihnachtsmänner, die mit feinen Schnüren an den Baum gebunden waren. Es dauerte einige Minuten, um all die Eindrücke aufzunehmen. Unterm Baum standen gefüllte Weihnachtsteller, der Plattenspieler spielte ein Weihnachtslied nach dem anderen. Die Augen meiner Schwester begannen zu leuchten. Sie hatte etwas entdeckt. Schräg hinter dem Weihnachtsbaum stand ein Puppenwagen. Bevor sie jedoch ihr Geschenk in Augenschein nehmen durfte, musste ein Gedicht oder ein Lied vorgetragen werden. Wochen zuvor hatte sie im Kindergarten zwei Gedichte auswendig gelernt. Eines davon stotterte sie in atemberaubender Geschwindigkeit herunter, um so schnell wie möglich mit dem neuen Puppenwagen spielen zu können. Ich indes suchte mit meinen Augen das Wohnzimmer nach meinem Geschenk ab. Wozu ein Gedicht aufsagen, wenn es doch eh kein Geschenk geben würde? Na gut. Lustlos begann ich mit "Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein". Wenn schon kein Geschenk, dann auch keine Rute! Meine Schwester holte ihre große Puppe und steckte sie in den neuen Puppenwagen. Das Mutter-Kind-Programm begann. Und mein Geschenk? Ich war den Tränen nahe. Mutter spannte mich auf die Folter. Als jedoch meine Schwester begann, den Puppenwagen durchs Zimmer zu schieben, sah ich es. Ein Paket. Es stand die ganze Zeit hinter dem Puppenwagen. Es hatte die Größe eines Schuhkartons und war eingewickelt in das schönste Geschenkpapier, das ich je gesehen hatte. Verstohlen schaute ich zu meiner Mutter. Ich suchte in ihrem Gesicht nach einem Zwinkern oder Schmunzeln. War das Geschenk vielleicht gar nicht für mich, sondern ein zweites für meine Schwester? In diesem Moment fielen mir etliche Dinge ein, warum ich vielleicht kein Geschenk verdient hätte. Selbst die vollen Weihnachtsteller waren kein Trost. Hatte es der Weihnachtsmann wirklich wahr gemacht? Endlich erlöste mich meine Mutter und fragte mich, ob ich mein Geschenk nicht auspacken wolle. Meine Augen begannen zu leuchten und in zwei Sprüngen stand ich vor dem schönen Paket. Mit Bedacht und Vorsicht begann ich es auszupacken. Da kam es zum Vorschein, das Spielzeugwunder. Eine gelbe Raupe mit Fernbedienung. Der Test ergab, dass die Batterien schon eingelegt waren. Vor lauter Begeisterung übersahen meine Schwester und ich zwei weitere kleine Geschenke unterm Baum. Das leckere Essen und auch die Weihnachtsteller, alles war zur Nebensache geworden. Wir sangen mit unserer Mutter Weihnachtslieder und der Heilige Abend verging wie im Fluge. Die Raupe fand an diesem Abend ihren Platz bei mir im Bett neben meinem Kopfkissen. Es war das schönste Weihnachten aller Zeiten und ich war nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich schwor, im nächsten Jahr nur nichts anzustellen und schlief glücklich ein.