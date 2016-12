Trauergruppe in Neuenhagen gegrÃ¼ndet

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) "Trau dich - gemeinsam" lautet das Motto, unter dem sich seit Ende November eine Trauergruppe in Neuenhagen zusammengefunden hat. Unter Anleitung der ehrenamtlichen Trauerbegleiterin Gabriela Michalski trifft sich die Gruppe 14-tägig in der ARCHE. Jeden 2. und 4. Montag im Monat von 18.30 Uhr bis 20 Uhr geht es in den Gruppenabenden um gemeinsame Trauerbewältigung. "Die Teilnahme an der Trauergruppe ist unabhängig von Nationalität, Konfession und Weltanschauung. Alle Gespräche unterliegen der Schweigepflicht", macht Gabriela Michalski deutlich. Es ginge einzig darum, gemeinsam über den Verlust eines geliebten Menschen zu sprechen und Wege aufzuzeigen, wie man auch mit dieser Trauer weiterleben kann.