Es sei zwar das Bestreben der Klinik, möglichst viele Patienten rechtzeitig vor Heiligabend nach Hause zu entlassen. Doch längst nicht in allen Fällen sei das aus medizinischer Sicht auch tatsächlich möglich. In diesem Jahr gebe es besonders viele Schwerkranke, die unter ständiger ärztlicher Beobachtung bleiben müssen. Allein am Freitag wurden in der Chirurgie noch 26 und in der Inneren weitere 21 Patienten versorgt. Darüber hinaus befanden sich neun Frauen und Männer auf der Intensivstation. Damit arbeitete das Krankenhaus teils an seiner Kapazitätsgrenze. In den Abteilungen Chirurgie und Innere Medizin gibt es nach Angaben des Hauses jeweils 30 Betten, auf der Intensivstation weitere zehn Betten für die Überwachung und Behandlung von schwer erkrankten Menschen. Die Feiertage werden etwa 40 Patienten in der Granseer Klinik verbringen müssen.

Da war die Weihnachtsvisite in diesem Jahr besonders wichtig. An diesem Tag besuchten Amtsdirektor Frank Stege, Bürgermeister Mario Gruschinske, Peter Gogol (SPD), Dr. Wolfram Sadowski (CDU) und Klaus Pölitz (Die Linke) gemeinsam mit Dorothea Mantei und Christin Zehmke sowie einigen Ärzten die Patienten auf ihren Zimmern, um ihnen neben einem kleinen Präsent auch die besten Wünsche zu überbringen. Manchmal reichte die Zeit auch noch für ein kleines Schwätzchen mit den Patienten aus Fürstenberg, Dannenwalde, Osterne und Zehdenick.

Bestens gelaunt zeige sich die 79-jährige Margot Schöler aus Dannenwalde, die mit Peter Gogol und Frank Stege sogar ein wenig scherzte. "Im Alter bekommt man ständig neue Krankheiten, aber die alten gehen leider nicht weg", sagte die gebürtige Stralsunderin. "Ich bin ein echter Fischkopp", outete sich die Frau, nachdem Frank Stege einen leichten mecklenburgischen Akzent bei ihr herausgehört haben will. Man hätte sich sicherlich länger unterhalten können, doch die anderen Patienten warteten schließlich schon.