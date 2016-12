Amtsdirektor ist guter Dinge

artikel-ansicht/dg/0/

jedes Jahr im Dezember bin ich überrascht, wie schnell das Jahr doch vergangen ist. Rückblickend war es ein sehr ereignisreiches Jahr 2016, welches von zahlreichen Veränderungen geprägt war. So richte ich nun hier als amtierender Amtsdirektor das Wort an Sie, was mir im vergangenen Jahr unvorstellbar erschien.

Ich bin guter Dinge, dass wir Anfang des nächsten Jahres einen Nachfolger für unseren ehemaligen Amtsdirektor Christian Großmann finden werden, der seit 16 Jahren die Geschicke unsere Verwaltung lenkte. Auch wird die Suche nach einem würdigen ehrenamtlichen Bürgermeister für die Stadt Brück kein leichtes Unterfangen.

Unser jüngst verstorbener, ehrenamtlicher Bürgermeister, Karl-Heinz Borgmann, hinterlässt eine große Lücke. Jedoch vollziehen sich nicht nur vor unserer Haustür spürbare Änderungen, auch deutschlandweit und global betrachtet, ist vieles im Wandel. Zahlreiche Unruhen, kriegerische Auseinandersetzungen und Unglücksmeldungen bestimmen die Medien, welche uns spürbar verunsichern.

Dabei vergessen wir häufig die kleinen alltäglichen Glücksmomente, sei es das Lachen unserer Kinder, ein freundliches Wort an der Supermarktkasse oder die Weihnachtskarte eines lieben Menschen, von dem wir lange nichts gehört haben.

Besinnen wir uns wieder auf diese kleinen aber bedeutsamen Gesten und Momente, aus denen wir Kraft schöpfen können! Begegnen wir uns mit gegenseitigem Respekt und Freundlichkeit! Gerade in der Weihnachtszeit sollten wir uns auf diese Dinge, wie Familie, Freundschaft und Zusammenhalt besinnen, für die einem sonst die Zeit zu fehlen scheint.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit, Gelegenheit innezuhalten und einen guten Start ins neue Jahr!

Herzlichst, Ihr amtierender Amtsdirektor Lars Nissen