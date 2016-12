BÃ¼rgermeister blickt mit Zuversicht ins Jahr 2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539929/

das Jahr 2016 war für unsere Gemeinde finanziell das schwerste seit 2007. In 2017 werden wir daher, wie auch im Vorjahr, vom Land mehr Mittel zur Verfügung bekommen.

Umso wichtiger ist eine solidarische Verteilung von Mitteln. Zusätzlich zu den Mitteln des Landes und der Entwicklungsförderung unseres Kreises Potsdam-Mittelmark werden durch die Europäische Union in 2017 und 2018 Investitionen von voraussichtlich einer dreiviertel Million Euro in unserer Gemeinde gefördert. Das ist ein Vielfaches von dem, was sich unsere Gemeinde selbst leisten könnte. In 2017-2019 wird die Situation für uns weiterhin angespannt bleiben.

Damit möchte ich veranschaulichen, dass ohne die Solidarität aller politischen Ebenen einschließlich der Europäischen Union unsere wie auch viele andere Gemeinden im ländlichen Raum solche schwierigen Zeiten nicht überstehen könnten. Parteien und Vereinigungen wie die AfD oder NPD, welche gegen die Europäische Gemeinschaft, gegen Schwache und Notleidende wettern, gefährden die Solidarität und damit die Existenzberechtigung vieler; nicht nur von Gemeinden, auch von Menschen.

Ende 2015 hatte unsere Gemeinde (ca. 4400 Einwohner, bei einer Fläche von 218 Quadratkilometern) 40 Flüchtlinge aufgenommen. Durch viel ehrenamtliches Engagement wurde vorbildliche Integrationsarbeit geleistet. Dafür sei allen Helfern gedankt. Die Flüchtlingskrise betrifft nicht nur Europa. Ende 2015 waren 65,3 Millionen Menschen weltweit vor Krieg, Konflikten und politischer Verfolgung auf der Flucht. Etwa neun von zehn Flüchtlingen (86 Prozent) befanden sich 2015 jedoch in Ländern, die als wirtschaftlich weniger entwickelt gelten als die Länder der Europäischen Union. In einem Staat wie Libanon werden auf 1.000 Einwohner 183 Flüchtlinge beherbergt.

Die Globalisierung lässt sich nicht mehr aufhalten. Auch die Menschen in Afrika und Asien haben Internet und Fernsehen und träumen von einem guten und sicheren Leben für sich und ihre Kinder. Der Verbrauch von Ressourcen und Energie wird in den nächsten Jahren weiter dramatisch steigen. Doch die Ressourcen sind endlich. Die Hinwendung zu erneuerbaren Energien sollte für hochentwickelte Länder wie Deutschland selbstverständlich sein. Auch unsere Gemeinde leistet bereits einen Anteil. Schon jetzt wird in Wiesenburg/Mark mehr Strom durch Biogas- und Photovoltaikanlagen produziert, wie wir selbst in unserer Gemeinde verbrauchen.

Im kommenden Jahr wird ein weiterer Teil unserer Grundschule saniert. Nicht nur die Situation für unsere Schüler verbessert sich dadurch, auch die Kosten für den Unterhalt sinken. Weitere Investitionen in unsere Kitas und Feuerwehren werden in den nächsten drei Jahren folgen. Diese Maßnahmen geben unserer Gemeinde Sicherheit und Perspektive. Mit dieser Zuversicht und der Solidarität unseres Landkreises sehe ich für unsere Gemeinde ein gutes Jahr 2017. Allen Gemeindevertretern, Ortsbeiräten, Mitarbeitern der Gemeinde, den vielen ehrenamtlich Engagierten danke ich für ihre Arbeit.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen Allen schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wunderbare Momente, an die sie sich in den kommenden Jahren gerne erinnern werden.

Ihr Marco Beckendorf,

Bürgermeister