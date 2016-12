Fristlos gekÃ¼ndigter Kita-Betreuungsvertrag

artikel-ansicht/dg/0/

Spaatz (MOZ) Zur letzten Sitzung des Amtsausschusses am 8. Dezember wurde eine Erhöhung der Kapazität auf bis zu 92 Plätze für die Rhinower Kita "Knirpsenstadt" und eine entsprechende Erweiterung beschlossen. Eine Spaatzer Mutter kann sich darüber nicht freuen. Der alleinerziehenden Christiane* wurde durch das Amt Rhinow, Sachgebiet Kinder und Jugend, am 4. Oktober der Betreuungsvertrag für ihren fünfjährigen Sohn zum 7. Oktober fristlos gekündigt.

Als Grund wurde angeführt, dass eine durch die Kita empfohlene Vorstellung des Kindes bei der Familien- und Erziehungsberatungsstelle sowie bei einem Psychologen keine Verhaltensänderung erbrachte. Jetzt wandte sich die Mutter in ihrer Not an den Ortsbeirat, der sie unterstützen möchte. "Für mich ist das ein Unding, dass ein Kind seit mittlerweile rund zehn Wochen nicht mehr in einer Kita betreut wird", sagt Guido Quadfasel, Bürgermeister der Gemeinde Havelaue. Die Mitglieder des Ortsbeirates können auch nicht verstehen, dass nicht versucht wurde, das Kind in einer der anderen beiden Kitas im Amt, in Stölln oder Hohennauen, zu betreuen.

Christianes Sohn geht seit 2012 in die Rhinower Kita. "Mein Sohn ist sicher kein ruhiges Kind und hat seine Probleme", räumt die Mutter ein, die durch die Nichtbetreuung ihres Sohnes durch Fachkräfte die Einschulung ihres Sohnes im nächsten Jahr gefährdet sieht. So hat er auch schon mal andere Kinder in der Kita geschlagen. Mit dem Wechsel der Erzieherin im November 2015 verstärkten sich aber die Probleme. Möglicherweise kam die neue Erzieherin nicht mit dem Jungen klar.

Im November 2015 suchte Christiane die Psychosoziale Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt auf. Hier wurde unter anderem die Vorstellung des Sohnes beim Kinderarzt und der Psychiatrischen Institutsambulanz für Kinder der Asklepios-Klinik Brandenburg (PIA) in Rathenow sowie eine Ergotherapie für den Jungen empfohlen. Diese Hilfe nahm die Mutter an. In der Tat diagnostizierte die PIA eine "einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung" sowie "kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen" und empfahl die Ergotherapie, die der Sohn auch erhält.

Das Amt Rhinow stellte eine weitere Betreuung des Kindes nur in Aussicht, wenn die Mutter eine Einzelbetreuung für ihren Sohn beantragt. "Von der Leiterin des Schwimmkurses meines Sohnes liegt schriftlich vor, dass er dort nicht auffällig ist", so Christiane, die sich nicht erklären kann, warum es nur in der Kita diese verstärkten Probleme gibt. Auch in der PIA verhält sich der Sohn nicht auffällig. Eine zeitweise unterstützende Betreuungshilfe durch die Oma des Kindes wurde durch die Kita abgelehnt. Die Großeltern sind die einzige Hilfe, welche die Mutter des vierjährigen Sohnes und eines weiteren siebenjähriges Sohnes nun hat.

Die Kita wollte sich zu diesem Fall "ganz bestimmt nicht" äußern. Auch Amtsdirektor Jens Aasmann (SPD) wollte den Fall für sein zuständiges Sachgebiet, mit Hinweis auf den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, nicht öffentlich kommentieren. "Ich werde das Problem noch einmal mit dem Amtsdirektor besprechen", so Bürgermeister Quadfasel.

Bleibt zu hoffen, dass im Interesse des Kindes eine Lösung gefunden wird. Mit der Kündigung des Betreuungsvertrages nahm sich Christiane einen Rechtsanwalt, der die Einreichung einer Eilklage vorbereitet.

*Name der Redaktion bekannt