Havelwasser grÃ¼n gefÃ¤rbt

Sachsenhausen (OGA) Das Große Wehr Sachsenhausen an der Oranienburger Havel ist in dieser Woche auf unterirdische Hohlräume und Umläufigkeiten untersucht worden. Wie das Wasser- und Schiffahrtsamt in Eberswalde meldet, wurde dazu ein Farbmittel verwendet, welches im Wasser gelbgrün und fluoreszierend leuchtet: Uran. Es in wird im Oberwasser eingebracht.