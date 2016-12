Letzte Probe vor dem Krippenspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Den Einsatz nicht verpassen, sich an den Text erinnern und singen: In der Kirche in Altranft fand am Freitag die Generalprobe für das Krippenspiel statt. Insgesamt zehn Kinder aus Bad Freienwalde und Altranft, zwischen sechs und zwölf Jahren, führen die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind auf. Einige von ihnen hätten auch im vergangenen Jahr daran teilgenommen, erzählte Dennis Ferch, der die Proben seit fünf Jahren leitet.

Seit sechs Wochen treffen sich alle Beteiligten einmal wöchentlich, um sich auf die Aufführungen in der Altranfter Kirche und der Nikolaikirche in Bad Freienwalde vorzubereiten. Die Eltern hätten sich um die Requisiten gekümmert und eine große Wand, die als Hintergrund dient, bemalt, so Ferch. Die Geschichte wird mit musikalischen Elementen abwechslungsreich gestaltet. Mit seinen Schützlingen zeigte sich der Probenleiter am Freitag sehr zufrieden. Dafür, dass sie erst spät mit den Vorbereitungen für die Aufführung begonnen hätten, seien die Kinder bereits sehr textsicher. Probleme, Kinder für die Aufführung zu gewinnen, hatte Dennis Ferch keine. Ein Junge habe bereits im Sommer nachgefragt, wann die Proben für das nächste Krippenspiel beginnen würden, so Ferch. "Das ist toll, wenn die Kinder da so viel Spaß dran haben, dass sie von allein fragen."

Aufführungen des Krippenspiels in den Gottesdiensten am 24. Dezember um 14.30 Uhr in der Kirche Altranft und um 16.30 Uhr in der Nikolaikirche in Bad Freienwalde