Goya in Cottbus: Der Schrecken des Krieges

Cottbus (MOZ) Das Feld der Ehre? Gefallenendenkmäler? Der ruhmvolle Tod des Helden? Alles Unsinn. Alles eine durch alle Zeitalter der Geschichte geschleppte Lüge. Die Gefallenen sinken nicht mit gebügelten Hemden in samtene Gruben. Soldaten sterben einen grausamen Tod. In Homers Ilias, die vom Trojanischen Krieg erzählt, "drang aus dem Nacken die eherne Lanze durchborend / Unter dem Hirn ihm hervor und zerbrach die Gebeine des Hauptes".

In der Schlacht bei Wittstock hauten sich die Schweden und die Kaiserlichen im Jahre 1636 gegenseitig die Köpfe von den Hälsen und die Arme von den Leibern. So erzählt es Grimmelshausen im "Simplicissimus". Und als Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts seine Soldaten in Spanien wie Bluthunde von der Kette ließ, drangen die "barbarischen Gesänge" der gegen ihre Peiniger wütenden Freiheitskämpfer bis an sein Ohr.

Wie Spanien gefoltert wurde und wie es selbst zu Geißel seiner Schinder wurde, hielt Francisco de Goya in 82 Radierungen fest. "Los desastres de la guerra" (Die Schrecken des Krieges) heißt dieser Zyklus, der zurzeit im Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus zu sehen ist. Eine Ausstellung, die von zwei weiteren ergänzt wird. Die eine stellt die Trümmerlandschaft von Dresden der heutigen von Kobane gegenüber. Die andere zeigt Fotos, die Ludwig Rauch Anfang der 1990er-Jahre von jungen Neonazis in Ostdeutschland gemacht hat.

Unheimlich nah ist er ihnen gekommen. Die jungen Leute, Männer zumeist, haben ihre Gesinnung vor der Kamera selbstbewusst und hemmungslos zur Schau gestellt. Die Gesichter und die Posen erklären Gewalt, Hass, Herrenmenschengedöhns und arischen Wahn zu einer ungeheuerlich befriedigenden Soße, die mit Vulgarität und Dümmlichkeit abgeschmeckt ist. Viel Dumpfheit und geistiges Phlegma hat Rauchs Linse eingefangen, aber kein Gesicht, aus dem wenigstens Neugier sprechen würde.

Junge Männer wie diese waren es, die vor 25 Jahren Ausländerunterkünfte in Hoyerswerda belagerten und dort so lange randalierten, bis man nicht sie, sondern die ausländischen Arbeiter von dort entfernte. Unter dem Applaus von unbescholtenen Bürgern, die wenige Jahre davor noch ihre Überzeugung für Frieden, Sozialismus und Solidarität heuchelten, muss man angesichts dieser Ereignisse sagen.

Nichts gelernt oder? Fragt diese Ausstellung mit dem Verweis auf die Dresden-Bilder von Richard Peter sen. und Wilhelm Rudolph, die dokumentieren, wie es endet, wenn man den Nazi-Geist beklatscht. Bilder, die uns eigentlich weich machen müssten für das, was gerade in Syrien passiert. Bilder, die sagen, Krieg kennt keine Sieger, im Krieg verlieren alle, und am teuersten müssen dafür jene bezahlen, die kein Gewehr in die Hand genommen haben.

Es gibt wohl keinen Zyklus in der Kunstgeschichte, der das so erschreckend offenbart, wie Goyas Blätter über das Leiden Spaniens während der französischen Okkupation. In dieser Serie zeigt Goya immer wieder misshandelte, gedemütigte und vergewaltigte Frauen - als Opfer enthemmter Soldaten. Und Geistliche, die diesem Unheil auch noch ihren Segen erteilen, die sich damit einverstanden erklären, wenn die Franzosen ihre Feinde nicht nur töten, sondern mit Lust am Quälen zu Tode martern. Goya zeichnet diese Höllenszenen sehr detailverliebt. Aber: Diese Gewaltorgie unterdrückt nicht den Widerstand, sondern nährt ihn, bis selbst die Frauen zurückschlagen. Greisinnen erdolchen von hinten Vergewaltiger mit zittrig-knochiger Hand. Ihre Kinder auf dem Arm, spießen Mütter auf einer der Radierungen Franzosen auf. Wie alle 82 Blätter hat auch dieses einen Untertitel. "Y son fieras" heißt er. Cottbus hat die Übersetzung "Und werden zu Bestien" übernommen. Das trifft, Goya verheimlicht es nicht, auf beide Kriegsparteien zu.

Natürlich ist er auf der Seite seiner Landsleute, aber er sieht auch, wie die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschwimmen, wie die an ihnen verübten Gräuel schließlich die Geknechten enthemmen.

Doppelt grausam ist dieser Zyklus. Wegen dem, was er zeigt, und weil er uns daran erinnert, dass sich seit 200 Jahren das gleiche Trauerspiel wiederholt und wieder und wieder die Schwächsten geschlachtet werden, um Kriege zu entscheiden. Die Ausstellung mag der weihnachtlichen Botschaft vom Frieden auf Erden sehr widersprechen. Aber was für ein Frieden ist das, wenn ein Irrer auf einem Weihnachtsmarkt ein Blutbad anrichtet und Frauen und Kinder in einem zertrümmerten Aleppo zwischen den Fronten aufgerieben werden.

Bis 1.1.2017: "Los desastres de la guerra", "Keiner hat uns gesagt, ihr geht durch die Hölle" und "Rechtsruck", Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus, Am Amtsteich 5, Di-So, 10-18 Uhr, 25.12., 14-18 Uhr, 26.12., 10-18 Uhr, 1.1., 14 -18 Uhr, 24. und 31.12. geschlossen, Tel. 0355 49494040