Karpfen als Weihnachtsschmaus

Oranienburg (OGA) Fisch oder Fleisch? Zu Weihnachten scheiden sich daran die Geister. Die einen tischen ein festliches Menü auf, andere schwören an Heiligabend auf Würstchen mit Kartoffelsalat. Und vielerorts wird an den Weihnachtsfeiertagen Karpfen serviert.

Darauf haben sich die Händler eingestellt. Seit Donnerstag haben einige in Oranienburg ihre Stände aufgebaut, um ihren frisch gefangenen Fisch unter die Menschen zu bringen.

Der große Ansturm auf die Karpfenbestände blieb am ersten Verkaufstag allerdings aus. Für Michael Gebhardt kommt das nicht überraschend. An der Bernauer Straße bietet er frisch gefangenen Fisch aus den Anglerteichen in Neuholland an. "Der erste Tag läuft erfahrungsgemäß immer etwas schleppend. Schließlich gibt es Karpfen eigentlich auch erst Silvester, nicht schon zu Weihnachten", sagt der Fischer aus Schwante. "Morgen wird es besser."

Außerdem seien die Menschen in diesem Jahr nicht wirklich in Festtagsstimmung, weil Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag auf das Wochenende fallen. Ohnehin hätten sich die Essgewohnheiten in der Region nach der Wende sehr geändert. "Meine Kundschaft besteht hauptsächlich aus älteren Frauen. Viele Familien wollen ihre Mahlzeit am liebsten nur noch aufwärmen. Sie machen sich nur noch selten die Mühe, so einen Karpfen zuzubereiten. Dementsprechend verkauft sich dieser Fisch auch immer schleppender", sagt der 60-Jährige.

Torsten Holtfeuer ist aus Angermünde in der Schorfheide angereist, um Fische aus dem Naturschutzgebiet Blumenberger Mühle zu verkaufen. Die dort lebenden Tiere werden in einem See in großen Hälterbecken aufbewahrt. Vor dem Verkauf wurden sie mit überdimensionalen Keschern aus dem Wasser gefischt und dann in Transportbehältern nach Oranienburg gefahren. Dabei sei vor allem darauf zu achten, dass die Fische durchgängig mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Er hat seinen Stand in der Friedensstraße aufgebaut, daneben ein 2 000-Liter-Becken, in dem die Karpfen, die zum Verkauf angeboten werden, munter umherschwimmen.

"Wir sind heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, damit wir rechtzeitig unseren Stand öffnen können", erzählt Torsten Holtfeuer, während er einem Ehepaar ein Weihnachtsmahl verkauft. Mit geübtem Blick sucht er aus dem Becken einen passenden Karpfen aus und angelt ihn mit dem Kescher aus dem Wasser. Als Beilage zum Karpfen empfiehlt er ihnen traditionell eine deftige Malzbiersoße oder, für experimentierfreudigere Köche, ein etwas frischeres Fliedermus.

Danach wärmen er und sein Kollege sich mit einem Becher Kaffee auf. "Dabei haben wir mit dem Wetter heute noch Glück. Viel schwieriger wäre der Verkauf, wenn wir Frost hätten. Dann würden nur sehr wenige Kunden vorbeikommen", sagt Torsten Holtfeuer.

Zu einer wahren Herausforderung für den Karpfenkoch kann das Filetieren des Fisches werden. Immerhin ist der Karpfen dafür bekannt, besonders viele Gräten zu haben. Wer hier ganz akkurat arbeiten möchte, kann sich eine Pinzette zur Hilfe nehmen - und viel Geduld.