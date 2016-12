Weihnachten in Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Eschwege/Gransee (GZ) Mit drei Kindern, die über ihren selbst gemalten Bildern auf dem Rücksitz unseres Autos erschöpft eingeschlafen sind, fahren wir in der Nacht die letzten Kilometer auf der Autobahn. Auf einer einsamen Landstraße nach vier Stunden endlich das vertraute Schild "Gransee" sehen, den Blinker rechts setzen, vom Gas runtergehen, die leicht verschneite Rechtskurve vorsichtig nehmen, dann in die dicht und unberührt verschneite Seitenstraße der Lieben einbiegen.

Alles, was mal eng, nicht so schön und zu bekannt war, ist vom frischen Schnee gnädig zugedeckt. Was strahlt, lockt und leuchtet, sind die Lichter hinter dem Dunkel. Die Lichter in dem Wohnzimmer, die immer gleich leuchteten, heute Abend aber wie die Rettung nach einer Expedition durch den Polarkreis erscheinen. Wenn wir zu Weihnachten nach Hause fahren, ist das eine Reise mit gemischten Gefühlen. Eigentlich wollten wir jetzt zur Ruhe kommen und nicht schwer bepackt quer durch die Republik reisen. Zumal die Orte, an die wir zurückkehren, oft solche sind, die wir in jungen Jahren so schnell wie möglich hinter uns lassen wollten. Weil sie uns zu eng geworden waren, weil wir das Gefühl hatten, dies könne nicht alles gewesen sein. Oder weil das Schicksal oder der Zufall uns woanders hin verschlagen haben. Und das ist ja auch gut so. In der Fremde wachsen wir, entfalten uns, entdecken Talente, lernen spannende neue Menschen und Herausforderungen kennen.

Aber die Fremde verändert unsere Perspektive auf die Orte, die wir verlassen haben. Nur aus der Entfernung können wir den wahren Wert unseres Zuhauses erkennen und wertschätzen. Das abgelegene Bergdorf, der trostlose Vorort, die graue Kleinstadt - das sind Orte, an denen wir so gut geerdet wurden, dass wir selbstbewusst, neugierig und frohen Herzens in die Welt hinausgingen.

Was uns jetzt an der letzten Biegung der letzten Seitenstraße, tief verschneit, erwartet, ist das Kostbarste, was uns Menschen gegeben wurde: unser Zuhause, der Ort, an den wir immer zurückkehren können, der Ort, an dem uns niemand fragt, ob wir reich und erfolgreich sind, der Ort, an dem die Welt in Ordnung ist, der Ort, an dem wir ruhig, zufrieden und glücklich einschlafen können.

Der Ort, an dem wir ein paar Kerzen anzünden, eine gute, kräftige selbstgemachte Suppe löffeln oder selbstgemachte Kohlrouladen essen, die letzten Geschenke einpacken, sie, wenn die Glocke läutet, unterm Tannenbaum bestaunen, ein paar Weihnachtslieder singen, uns frohe Weihnachten wünschen. In diesem Augenblick gibt es keinen anderen Ort auf der Welt, an dem wir lieber sein möchten. Und wenn dieses Zuhause jetzt eines ist, zu dem wir nicht mehr reisen , sondern eines, das wir uns selbst geschaffen haben - umso schöner:

Es ist Weihnachten. Was für ein Geschenk.

Die Autorin wurde unter dem Mädchennamen Karin Collowino in Gransee 1960 geboren. Sie besuchte die POS Ernst-Thälmann in Gransee und erlernte den Beruf der Fachverkäuferin für Textilien bei der HO. Mit 19 Jahren zog sie nach Zehdenick, um Filialleiterin der "Jugendmode" zu werden. 1997 nach der Wende lernte sie ihren zweiten Mann kennen und zog nach Eschwege in Nordhessen. Ihre beiden Söhne Tobias und Christoph sind inzwischen erwachsen. Das Ehepaar hat noch eine zehnjährige Tochter namens Felicia Rabea. Sehr gerne denkt Karin Junge-Kreutner an ihre Heimat zurück. Besonders an die Kindheitstage, als das Weihnachtsfest noch magisch war und sie es kaum erwarten konnte.