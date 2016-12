Feuerwerk und FanfarenklÃ¤nge

artikel-ansicht/dg/0/

Feuerwerk und Fanfarenklänge

Lehnin (MZV) Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Weihnachten. Silvester. Neujahr. Kulturell bietet sich dem Klassikliebhaber in diesen Tagen auch wieder das ein oder andere Schmankerl - wie in der Klosterkirche zuAm Silvesternachmittag um 17 Uhr zündet Gerhard Oppelt in der Klosterkirche Lehnin ein "Feuerwerk für Orgel". Virtuosen Orgelwerken von Johann Sebastian Bach - wie die berühmte Toccata und Fuge d-moll - werden Variationswerke des Amsterdamer Altmeisters Jan Pieterszoon Sweelinck und des Organisten des Petersdoms, Girolamo Frescobaldi, gegenübergestellt. In dem 45-minütigen Konzert in der Klosterkirche spielt Gerhard Oppelt neben der großen Orgel ein nach Vorbildern des 17. Jahrhunderts gebautes Orgelregal, ein transportables, mit Schöpfbälgen versehenes Instrument, das ursprünglich bei Prozessionen verwendet wurde.

Bietet am frühen Silvesterabend ein "Feuerwerk an der Orgel" in der Klosterkirche zu Lehnin: Gerhard Oppelt.



© MZV