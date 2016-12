Festessen fÃ¼r Obdachlose

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (tja) Uwe Mairowski schmückt keinen Weihnachtsbaum. Er besitzt keinen Adventskranz, ja er wird nicht einmal eine Kerze anzünden. Der Oranienburger wüsste gar nicht, wo. Er hat keinen festen Wohnsitz. Vor Kurzem erst wurde er aus der Justizvollzugsanstalt Wulkow entlassen - Weihnachtsamnestie. "Hätte ich gewusst, was passiert, hätte ich lieber den Antrag gestellt, drin zu bleiben, bis ich die Strafe im April 2017 abgesessen gehabt hätte", sagt der 55-Jährige. Seit April 2016 war er im Gefängnis - wegen Trunkenheit am Fahrradsteuer. "Bin Wiederholungstäter", räumt er ein. Einen Tag vor seiner vorzeitigen Entlassung erfuhr er, dass sein Mietvertrag gekündigt ist. Bis dahin hatte "das Amt", wie er es nennt, die Mietzahlungen übernommen. Jetzt steht er auf der Straße. Sein Bewährungshelfer und Detlef Hentschel arbeiten gemeinsam mit ihm daran, dass Uwe Mairowski bald wieder ein Dach über dem Kopf hat. Dann kann er sich selbst versorgen. "Im Moment bekomme ich kein Geld, lebe von der Hand in den Mund".

Um so erfreuter war er, am Mittwoch ein warmes Essen im Fisch-Eck in Oranienburg spendiert zu bekommen. Marko Vogler, Mitinhaber von Fisch & Feinkost Vogler, und Guido Hoffmann servierten Uwe Mairowski und sieben weiteren Frauen und Männern ohne festen Wohnsitz beziehungsweise mit Suchtproblemen Victoriabarsch mit Röstkartoffeln und Rohkost plus Kaffee. "Schmeckt", loben Uwe und die anderen das Essen. Einige dieser Menschen, die meist durch Alkohol, Drogen, fehlende Familienstrukturen, Unfälle an den äußersten Rand der Gesellschaft gerutscht sind, kennen Marko Vogler und Guido Hoffmann schon länger.

Die beiden Hohen Neuendorfer überlegten vor sechs Jahren, wie sie Bedürftigen in der Adventszeit Gutes angedeihen lassen könnten. Über Detlef Hentschel von der PuR, der Hennigsdorfer gemeinnützige und Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft gGmbH, fanden sie das Projekt Klar-O. Seitdem kochen sie an einem Tag in der Adventszeit für Menschen wie Uwe. In diesem Jahr standen sie allerdings nicht selbst am Herd. "Wir haben es erstmals geschafft, das Essen direkt hier bei uns im Fisch-Eck zu veranstalten", erzählt Marko Vogler.