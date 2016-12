Sorgen eines sportlichen Lotto-MillionÃ¤rs

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Wir haben ihn alle schon gehabt, den Traum vom großen Lottogewinn. Was würde er das Leben doch einfacher machen! Zwei, vielleicht drei Millionen Euro sind schnell verplant. Häuschen, Auto, Reisen, Altersvorsorge der Familie. Dann wird es aber auch schon schwer. Wohin also erst mit der ganzen Kohle, die es bei einer europaweiten Lotterie am Freitagabend zu gewinnen gab. Satte 81Millionen Euro suchten ein neues Konto.

In einer europaweiten Lotterie ging es am Freitagabend um satte 81 Millionen Euro. Wer den Gewinn einstreichen will, muss die fünf richtigen Zahlen (aus 50) ankreuzen und die beiden Zusatzzahlen (aus 10) im Vorfeld benennen.

Na, träumen Sie schon wieder? Oder übersteigt diese Summe jegliche Vorstellungskraft? Der Gewinn würde reichen, um nahezu den kompletten Etat der Stadt Oranienburg für 2017 abzudecken oder jedem Einwohner in Oberhavel 400 Euro in die Hand zu drücken.

Gut, das ist nicht spannend genug. Im Kreis gibt es aber auch andere Möglichkeiten, das Geld zu verprassen - auch im Sportbereich. Das Geld würde für ein Stadion reichen. Mit ein bisschen Verhandlungsgeschick lässt sich für die Summe der Borussia-Park, wie er in Mönchengladbach steht, nachbauen. Aber eine 46 278-Plätze-Arena für den heimischen Dorfverein? Selbst unsere beiden Brandenburgligisten aus der Kreisstadt benötigen knapp 210 Heimspiele (also 14Spielzeiten), um auf diese Zuschauerzahl zu kommen.

Wer sich mit seinem neuen Vermögen als Bauherr im lokalen Sport verdingen will, muss also stückeln. Dann wäre es möglich, allen Oberhavel-Vereinen mit einer Fußball-Abteilung einen Großfeld-Kunstrasenplatz (der Gewinn reicht sogar für 135) plus Flutlicht (pro Anlage lächerliche 90 000) zu zimmern.

Möglich wäre auch, sechs Dreifeld-Sporthallen mit Tribüne für 600 Fans, angrenzender Mehrzweckhalle und Außenbereich zu errichten. Oder allen Zuschauern des Handball-Drittligisten Oranienburger HC (im Schnitt knapp 850) 1 000 Jahre lang den Eintritt zu bezahlen.

Manager beim SV Lindow-Gransee, Volleyball-Zweitligameister von 2015, wäre auch eine Idee. Mit 81 Mille könnten sie problemlos das Erstliga-Budget für 154Jahre decken.

Auch nichts Gescheites. Sie wollen ja auch an sich und die Familie denken. Kind oder Enkel würden sich sicher freuen, endlich einen vernünftigen Spielgefährten für den Kick auf dem heimischen Rasen zu haben. Der Gewinn würde reichen, um die Verpflichtung von Paul Pogba, Thomas Müller, Robert Lewandowski oder Toni Kroos stemmen zu können. Oder sie kaufen doch lieber die komplette Mannschaft von Hertha BSC. Deren Marktwert wird mit 80,2 Millionen Euro angegeben. Passt.

Eng wird es dann mit der Bezahlung ihrer neuen Bekanntschaften. Lionel Messi wird im Ranking der weltweit bestverdienenden Sportler 2016 mit 81Millionen auf Rang zwei geführt. Pro Minute kassiert der Argentinier damit übrigens 150Euro.

Absurde Summen. Aber wer hat gesagt, dass es ein Lotto-Millionär leicht hat. Um den neuen Reichtum zu Lebzeit zu verprassen, müssen verrückte Zahlenspiele her. Sollen die 81Millionen ausgegeben werden, müssen sie zu ihren Aktivitäten ihre 1 000 Facebook-Freunde (die haben sie mit dem Kontostand dann locker) mitnehmen. Mit denen könnten sie dann 19Monate am Stück in der Oranienburger Saunalandschaft zubringen, jeweils 4 000 Stunden Wasserski in Velten fahren oder 440 Tage an den Seilen im Kletterpark Schmachtenhagen hängen. Möglich wäre auch, mit ihrem 1 000-köpfigen Freundeskreis sieben Wochen ununterbrochen im Sommerfelder Aromabad die Seele baumeln zu lassen oder sich sechs Jahre auf dem 18-Loch-Golfplatz in Wall zu versuchen.

Merke: Ein Lottogewinn macht nicht alles einfacher. Also Schluss mit den Gedankenspielen! Ob mit oder ohne Lottogewinn: Die Sportredaktion wünscht allen Aktiven, Funktionären und Fans ein traumhaftes Weihnachtsfest.(sz)