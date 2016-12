Polnische Opposition besetzt Parlament auch Ã¼ber Weihnachten

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Die polnische Opposition hält auch über Weihnachten den Plenarsaal des Parlaments in Warschau besetzt. Die Oppositionsabgeordneten protestieren nach eigenen Angaben gegen Verletzungen der Demokratie durch die nationalkonservative Regierung.

