GlÃ¼ck im UnglÃ¼ck

Havelland (MOZ) "In diesem Jahr lassen wir Familienweihnachten mal ausfallen. Ich habe keine Lust auf den vorweihnachtlichen Stress ", störte sie ihren Gatten von der morgendlichen Lektüre der Tageszeitung auf. "Ich denke, wir sollten einfach eine Reise in wärmere Gefilde buchen und uns verwöhnen lassen", führte sie ihre Überlegungen weiter. "Wie kommst du plötzlich auf solch eine Idee?" Genervt ließ das grauhaarige Oberhaupt einer rund zehnköpfigen Sippe die Zeitung sinken: "Ich freue mich jedenfalls immer über den Besuch unserer Kinder und Enkel und ganz besonders zu Weihnachten."

Nach einer längeren Diskussion, während derer die Für- und Wider-Argumente freundschaftlich ausgetauscht wurden (dass sie sich die letzte Zeit gesundheitlich nicht besonders wohl fühlte; verriet sie ihrem Mann dabei nicht), hatte sie ihn von ihrem Reisevorhaben überzeugt. "Wir suchen uns im Internet ein schönes Hotel und die passenden Flüge, es muss ja nicht so besonders teuer werden", wollte sie ihm die Reise noch ein wenig schmackhafter machen. Denn sie mussten ja schließlich seit einem Monat als Rentner mit dem halben Einkommen auskommen.

Obwohl sie darauf brannte, ihre Urlaubsideen in konkrete Reisepläne umzusetzen, fand die 60-Jährige erst Stunden später Muße genug, sich in der digitalen Ferienwelt umzuschauen. Als ehemalige Reiseverkehrskauffrau kannte sie sich in dem Metier ganz gut aus.

Doch Reiseziele mit sommerlichen Temperaturen lagen ziemlich weit entfernt und die Flüge dahin waren entsprechend teuer. Nach ein paar Stunden vor dem Monitor gab sie die Suche vorerst frustriert auf.

In den nächsten Wochen zwischen Mitte November und dem dritten Advent musste sie den Umkreis für mögliche Unterkünfte immer enger ziehen. " Es ist wie verhext, die guten Hotels sind ausgebucht, es gibt keine passenden Flüge mehr oder die Piloten streiken. Und das eine, das wir endlich gefunden hatten, wird nach einem Feuer renoviert. Da bleibt uns eigentlich nur noch eine Auto- oder Zugfahrt innerhalb Deutschlands", berichtete sie ihrem Mann.

Doch so kurz vor Weihnachten bekam sie auf ihre Buchungsanfragen nur Absagen. "Dann bleiben wir halt zuhause und tun so, als ob wir im Urlaub sind", meinte ihr Mann tröstend. Doch es kam ganz anders. Denn einen Tag später, es war der Tag vor Heiligabend, wurde sie mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert und sofort behandelt.

Sie war glücklich darüber, dass durch das schnelle Eingreifen der Ärzte die Krankheit keine motorischen Einschränkungen hinterlassen hatten. Im milden Licht von zehn Leuchtdiodenkerzen am kleinen, künstlichen Weihnachtsbaum in ihrem Klinikzimmer fasste sie für ihre vollständig versammelte Familie das Geschehen so zusammen: "Das war ja nun mein Glück im Unglück. Jetzt feiern wir doch Weihnachten gemeinsam, wenn auch im Krankenhaus. Aber ich bin besser hier auf dem Weg zum Gesundwerden, als tot unter Palmen."