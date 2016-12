Polizei: Mann von Ãœberwachungskamera-Bildern meldet sich

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera vor einem Berliner Moschee-Verein hat sich der Gezeigte nach Angaben der Polizei bei der Behörde gemeldet. Es stehe eindeutig fest, dass es nicht der Terrorverdächtige Anis Amri gewesen sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte am Donnerstagabend berichtet, Amri sei auf Bildern vor und nach dem Terroranschlag an dem Salafisten-Treffpunkt in Moabit zu sehen.