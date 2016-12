Eichwalde trauert um Terroropfer

artikel-ansicht/dg/0/

Eichwalde (MOZ) Mehrere Dutzend Menschen haben sich am Freitag in Eichwalde im stillen Gedenken an die Opfer des Berliner Terroranschlags versammelt. Eine der Toten stammt aus der Gemeinde am Berliner Rand im Landkreis Dahme-Spreewald. Vereine aus dem Ort hatten am Morgen dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen den Terror zu setzen und an die verstorbene 53-Jährige zu erinnern, nachdem bekannt geworden war, dass eine Eichwalderin unter den Opfern ist.