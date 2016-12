Brandenburger Polizei bleibt in erhÃ¶hter Alarmbereitschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin bleibt auch die Brandenburger Polizei über die Feiertage in erhöhter Alarmbereitschaft. "Nach wie vor bleibt die Zahl der Einsatzkräfte etwas erhöht", sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Susann Fischer, am Samstag. "Auch Spezialeinsatzkräfte stehen in Bereitschaft." Die Polizei halte insbesondere größere Versammlungen im Blick. Dazu zählten neben dem Potsdamer Weihnachtsmarkt auch die Gottesdienste.