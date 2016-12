artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kurz vor der Schließung des Weihnachtsmarktes an der Berliner Gedächtniskirche sind am Samstag noch einmal viele Menschen zu dem Ort den Anschlags gekommen. Klaus-Jürgen Meier, der Vorstandsvorsitzende der AG City und Vertreter des Handels, berichtete am Mittag von einem starken Besucherandrang am Breitscheidplatz. "Es herrscht eine besinnliche Stimmung. Und die Anteilnahme nimmt immer mehr zu." Die Flächen mit Kerzen, Blumen und Karten, die Besucher in Trauer für die Opfer des Anschlags vom Montag hinterlassen, würden immer größer.