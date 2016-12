Initiative fÃ¼r alte Plauer BrÃ¼cke gegrÃ¼ndet

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Im Fischerstädtchen Plaue hat sich die Bürgerinitiative "Alte Plauer Brücke" gegründet. 24 Plauer, Kirchmöseraner und Altstädter hätten sich in den vergangenen Tagen zusammengefunden, um das einzigartige Bauwerk zu retten, erklärte BI-Sprecher Dr. Hans-Peter Jung am Mittwoch vor den Stadtverordneten, die von der Initiative eine Broschüre mit Bildern, Zeichnungen, Erinnerung und Plänen der Brücke überreicht bekamen. Die alte Plauer Brücke sei eine der letzten genieteten Stahlbrücken, verziert mit Jugendstilelementen und 1904 errichtet worden, so Jung weiter. Anlass für die Gründung der BI war eine Anfrage der Stadtfraktion Büfübü an die Oberbürgermeisterin: "Wäre aus Ihrer Sicht gerade vor dem Hintergrund notwendiger Kosten für die Sanierung und auch für den künftigen Bestand der alten Plauer Brücke eine Veränderung des denkmalrechtlichen Status mit der Folge vorstellbar, dass anstelle der heutigen alten Plauer Brücke bzw. alternativ auch unter Beibehaltung ihrer gegenwärtigen Strompfeiler ein Ersatzneubau ausschließlich zur Aufnahme des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs möglich wäre?", heißt es dort. Die Antwort aus der Verwaltung dazu lautet ganz klar: Nein, die 1995 unter Denkmalschutz gestellte Brücke ist zu erhalten. Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann hat die Mitglieder der BI für Januar zu sich zu einem Gespräch eingeladen, um über die Ergebnisse der Prüfung des Zustandes der Brücke und Förderungsmöglichkeiten durch das Land zu sprechen.