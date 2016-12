Weihnachtsreiseverkehr ohne ZwischenfÃ¤lle

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Der Weihnachtsreiseverkehr ist nach Angaben der Bundespolizei ohne ernsthafte Zwischenfälle verlaufen. "Die Bahnhöfe und Flughäfen in Deutschland waren wie üblich gut ausgelastet, aber es gab keine besonderen Vorkommnisse", berichtete die Sprecherin des Präsidiums, Helvi Abs, am Samstag. Auch in den kommenden Tagen würden die Sicherheitsmaßnahmen "auf hohem Niveau aufrechterhalten", erklärte Abs.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540006/

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wird der Reiseverkehr in Deutschland schwer bewacht. An Flughäfen, auf den Bahnhöfen und in einem 30 Kilometer breiten Streifen an den Grenzen Deutschlands ist die Bundespolizei auch über die Feiertage mit zahlreichen Beamten präsent. Mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgerüstete Beamte gehen auf Streife. Zudem laufen verdeckte Einsätze. "Weitere Angaben machen wir aus einsatztaktischen Gründen nicht", sagte Abs.

Ein besonderes Augenmerk der Bundespolizei liegt auch auf den Flughäfen Berlin-Tegel und im brandenburgischen Schönefeld. "Auch hier gab es keine besonderen Vorfälle", berichtete der Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Berlin, Matthias Lehmann. "Wir bleiben bis auf Weiteres mit viel Personal im Einsatz."