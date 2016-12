artikel-ansicht/dg/0/

Offenbach (dpa) Weihnachten wird in Deutschland warm und grün. "Das Weihnachtswetter präsentiert sich in diesem Jahr nicht in Festtagslaune", sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach. Es werde über die Feiertage weder kalt noch sonnig und schon gar nicht weiß. Stattdessen wird es in ganz Deutschland windig, regnerisch und bis zu 13 Grad warm. Statt Wintersportausrüstung muss vor allem am Montag der Regenschirm ausgepackt werden - einzige Ausnahme sind die Alpen.

Am ersten Weihnachtstag kann sich nur im Südwesten, im äußersten Süden sowie in Nordsee-Nähe auch mal die Sonne zeigen. Überall sonst bleibt es bedeckt und vor allem im Osten sowie im Bergland regnet es. Am zweiten Weihnachtstag am Montag zieht dann ein ganzes Regenband von Nordwesten nach Südosten durch. Danach folgen Schauer, und die Schneefallgrenze sinkt wegen allmählich zurückgehender Temperaturen auf 500 Meter.

Nur noch bis auf neun Grad klettern die Temperaturen am Dienstag, an dem im Erzgebirge bis in tiefere Lagen Schnee fallen kann. Sonnig und meist trocken wird es dann vor allem in der Westhälfte Deutschlands.