Weihnachtswaffenruhe in Ostukraine hÃ¤lt nicht Ã¼berall

12.02.2015 14:31

Thema

Waffenruhe für Ostukraine gilt ab Samstag von 23 Uhr MEZ an

Nachrichten (dpa) Die beim Gipfel in Minsk vereinbarte Waffenruhe für die Ostukraine tritt am Sonntag (15. Februar) um 00.00 Uhr Kiewer Zeit in Kraft. Wegen des Zeitunterschiedes... mehr