Gotteshaus voller SchÃ¤tze

Frankfurt (Oder) (IW) Der Theologe Martin Luther (1483-1546) soll nie märkischen Boden betreten haben. Trotzdem hat der Reformator, der vor 500 Jahren seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, hier seine Spuren hinterlassen. In einer Serie berichten wir über Orte, die zum Jubiläumsjahr besucht werden können.

Wenn man Maria Deiters nach Frankfurts einstiger Bedeutung fragt, empfiehlt die Kunsthistorikerin einen Blick in die Schedelsche Weltchronik. In der reichhaltig illustrierten Enzyklopädie von 1493 - deren gut erhaltene Exemplare bei Auktionen schon für über 800000 Euro den Besitzer wechselten - spielt die Mark Brandenburg praktisch keine Rolle im Weltgeschehen. Nur Frankfurt sei bereits verzeichnet, als wichtige Handelsstadt mit selbstbewusstem Bürgertum und als Repräsentationsort der brandenburgischen Landesfürsten. Im Jahrhundert der Reformation galt die Universitätsstadt als geistiges und kulturelles Zentrum der Region.

Heute lässt sich die Blütezeit fast nur noch anhand der Marienkirche und ihrer reichhaltigen Ausstattung nachvollziehen. Umso verwunderter war Maria Deiters, als sie vor einigen Jahren feststellte, dass dieser Schatz weitestgehend unbekannt bei den Frankfurter Bürgern war. Als sie die Kunstwerke inventarisierte, stellte sich zudem heraus, dass sich manche von ihnen in beklagenswertem Zustand befanden. Rückblickend sagt die Arbeitsstellenleiterin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften: "Es musste etwas passieren, damit die Werke restauriert und einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Vor allem für die Frankfurter."

Aus dieser Idee entstand das Konzept für die Ausstellung "Bürger - Pfarrer - Professoren. St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg". Sie wird von Mai bis Oktober 2017 in der Stadt zu sehen sein. Kirchengemeinde, Stadtverwaltung und Landesamt für Denkmalpflege arbeiten eng zusammen, um das gewaltige Projekt zu verwirklichen: In einer Spendenaktion wurden 47000 Euro gesammelt, verdreifacht in der Summe anschließend durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Oder-Spree.

Insgesamt können dadurch 20 Kunstwerke von elf Restauratoren aufgearbeitet werden, an denen sich die bedeutende Geschichte der Stadt erzählen lässt. "Es geht um die Wiederentdeckung der Metropole Frankfurt mit der Marienkirche als Hauptdarstellerin", sagt Maria Deiters.

Im Nordturm wird beispielsweise das Erbbegräbnis eines Frankfurter Bürgermeisters und seiner Frau wieder hergerichtet: Die beiden kupfernen Prunksarkophage wurden restauriert. Zudem konnte man mehrere Schichten mittelalterlicher Wandmalerei für Besucher sichtbar machen. In Zusammenarbeit mit der Filmhochschule Babelsberg entstehen außerdem Medienstationen im Kirchenraum, die das Leben der Bürger zur Reformationszeit in Kurzfilmen veranschaulichen.

Auch das lange in Vergessenheit geratene Hochaltarretabel wird im Zuge der Ausstellung aufgearbeitet: Der Aufsatz - der zweitgrößte im östlichen Mitteleuropa - soll im kommenden Jahr wieder auf den Marienaltar gesetzt werden, der sich - wegen der schlechten klimatischen Bedingungen in der Marienkirche - seit vielen Jahren in der St.-Gertraudkirche befindet.

Im Zentrum der Ausstellung werden aber vor allem die zahlreichen Andachtsbilder stehen, die von bedeutenden Bürgern im 16. Jahrhundert gestiftet wurden. Die Epitaphien veranschaulichen, wie in der Reformation Stadt und Kirche neu zusammenwuchsen: Mit ihnen blieben ihre Stifter im Kirchenraum und damit in der Mitte der Stadtgesellschaft gegenwärtig. "Auf den Epitaphien sehen wir nicht nur ihre Gesichter, sondern wir begegnen auch ihren Hoffnungen und Ängsten während der Glaubenskämpfe", sagt Maria Deiters.

Insgesamt zwölf der Gemälde, die akut gefährdet waren, konnten in den vergangenen zwei Jahren durch Restauratoren gerettet werden. "Vorher konnte man sie gar nicht richtig wahrnehmen. Nun fühlt es sich an, als hätte man einen trüben Schleier gelüftet", so die Kunsthistorikerin.