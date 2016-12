Der AnfÃ¼hrer

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die meisten der Weihnachtsmänner, ich meine die, die man kaufen kann, bestehen aus Schokolade. Um diese Schokolade herzustellen wird Milch, Zucker, Kakao und Fett zu einem Brei erhitzt. Diese Schokomasse wird dann in Formen gegossen. Wenn die gegossenen Weihnachtsmänner abgekühlt sind, werden sie von den Formen befreit und erhalten dann ihre Bekleidung. Dazu werden sie auf dem Fließband zu einer "Ankleidestelle' befördert. Auf hauchdünnem Stanniolpapier sind Mantel, Handschuhe, Mütze, Stiefel und Gesicht aufgedruckt. Dieses Stanniolpapier wird von einer Maschine um sie gewickelt, bevor sie von fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kartons verpackt werden.

Einem der Weihnachtsmänner musste wohl das leichte Geruckel und Geschüttel auf dem Fließband zu Kopf gestiegen sein. Plötzlich stand einer der Schokoladen-Weihnachtsmänner vom Band auf, lief an den anderen auf dem Band Liegenden vorbei zu einem Kabel, das vom Band bis auf die Erde reichte. Dort hielt er sich mit beiden Händen fest und rutschte an diesem Kabel herunter. Fast wie ein Feuerwehrmann, der zu einem Einsatz gerufen wird. Oder wie Kinder, die im Sportunterricht an einer Stange hoch- und wieder herunterklettern sollen.

Unten angekommen, lief er zur "Ankleidestelle', nahm sich eine Ankleidefolie und zog sich damit an. Dann lief er schnurstracks zurück zu den anderen, gerade abgekühlten Kollegen und bat sie, ebenfalls aufzustehen und mitzukommen. Und siehe da, sie gehorchten. Alle. Einer nach dem anderen stand auf, ging zum Kabel, rutschte herunter und stellte sich in Reih und Glied, einer hinter den anderen, an.

Der erste Weihnachtsmann griff in seine Manteltasche und holte eine Trillerpfeife hervor. Er atmete tief ein und pustete kräftig in die Pfeife, sodass ein schriller Trillerton in der ganzen Halle zu hören war. Die Weihnachtsmänner setzten sich in Bewegung. Sie marschierten wie die Zinnsoldaten durch die Fabrik.

Durch den Trillerpfiff wurden einige Arbeiterinnen in der Fabrik auf das außergewöhnliche Geschehen aufmerksam. Sie bemerkten, dass ich auf den Boden schaute und dabei lächelte. Sie kamen hinter ihren Maschinen hervorgekrochen und machten große Augen, als sie das Geschehen erblickten. Das hatten sie noch nie gesehen. Drei Frauen, nein es waren fünf, schrien, als würde sich eine dicke Spinne über den Fußboden bewegen. Panikartig rannten sie weg. Die anderen, es kamen immer mehr hinzu, kicherten, guckten und staunten.

Die Weihnachtsmänner waren auf Besichtigungstour in der Fabrik. Sie wollten sehen, wie sie entstehen. Immer wieder war ein erstauntes: "Aha, so ist das" zu hören. Sie kamen bis zum großen Schokoladentopf. Dort pustete der Anführer einmal kurz in seine Trillerpfeife und gab das Zeichen zum Stillstand. Alle Schokoladen-Weihnachtsmänner blieben stehen. Der Anführer erklärte kurz, was in diesem Topf so gluckert, und wer neugierig sei, wie das in dem Topf aussieht, der könne kurz hineinschauen.

Der Vorletzte aus der Reihe der Weihnachtsmänner stieg die Stufen der Treppe zum Topfrand hinauf und warf einen Blick in den Topf. Da die Schokoladenmasse so lecker aussah, machte er einen langen Arm. Er wollte mit seinem Finger einen kleinen Klecks aus dem Topf naschen. Aber sein Arm muss wohl zu kurz gewesen sein.

Er beugte sich immer weiter über den Topfrand und, ehe sein Zeigefinger den Schokoladenbrei erreichen konnte, plumpste er in die warme Schokoladenmasse. Er zerschmolz augenblicklich. War zwar schade, zehn Minuten später aber wurde er vorn auf dem Band wieder neu als Schokoladenbrei in die Weihnachtsmannform gegossen.

Die Weihnachtsmänner marschierten auf Anweisung des Anführers weiter. Nach dem Schokoladen-Topf kamen sie zum Ofen, der die Wärme für den Topf liefert und diesen am Kochen hält. Diesmal wurde die Hitze einem weiteren Weihnachtsmann zum Verhängnis. Er wollte in das Ofenloch schauen, um die glühenden Holz- und Kohlstücke zu sehen.

Aber ehe er auch nur einen kurzen Blick in das Ofenloch werfen konnte, hatte die Hitze ihn zu einem Schokoladenkleks auf dem Fußboden zerschmelzen lassen. Sie mussten ihren neugierigen Kameraden zurücklassen. Denn wenn sie ihm zu Hilfe geeilt wären, dann (...)

So folgten die restlichen achtzehn Weihnachtsmänner ihrem Anführer durch die Fabrik und die Arbeiterinnen liefen ihnen hinterher. Die Schokoladen-Weihnachtsmann-Kolonne marschierte noch einmal zurück zur "Ankleidestelle'. Dort nahm sich jeder Weihnachtsmann eine Bekleidungsfolie und wickelte sie um sich. Dann liefen sie weiter.

Der Anführer machte plötzlich eine scharfe Wendung nach rechts und führte seine Kameraden in die Nebenhalle. Dort war man schon an der Herstellung der Schokoladen-Osterhasen. Der Anführer lief direkt auf die Stelle zu, an der die Schokoladen-Osterhasen maschinell ihre Goldfolie umgelegt bekamen. So wie nebenan die Weihnachtsmänner mit ihrer Mantelfolie bekleidet wurden. Der Anführer machte einen langen Arm und griff sich einen Goldosterhasen vom Band.

Und so wie er es tat, griffen sich auch die anderen Weihnachtsmänner mit ihren weißen Handschuhen jeweils einen Gold-Osterhasen und führten sie wie Hunde an der Leine in der Halle spazieren. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Achtzehn Weihnachtsmänner, die mit achtzehn goldfarbenen Osterhasen an der Leine laufen, verfolgt vom inzwischen gesamten Personal der Fabrik, marschierten durch die Halle.

Als sie das Fabriktor erreicht hatten, gab der Anführer dem Pförtner das Zeichen, das Tor zu öffnen, damit sie ungehindert das Gelände verlassen und auf die Straße laufen können. Der Pförtner öffnete widerspruchslos das Tor, denn vor lauter Staunen über die daherkommende Kolonne verschlug es ihm die Sprache.

Nachdem sie einmal um das gesamte Firmengelände marschiert waren, kamen sie wieder zurück auf das Gelände und in die Halle. Dort hatte sich das merkwürdige Geschehen herumgesprochen und viele, viele Weihnachtsmänner und Osterhasen hatten ein Spalier gebildet, um die heimgekehrten Ausreißer zu begrüßen.

Die Weihnachtsmänner applaudierten und die Osterhasen trommelten mit ihren Vorderpfoten auf den Fußboden.

Als er wieder am Band der Osterhasen-Ankleidung angekommen war, stoppte er die Gruppe und verabschiedete sich von den Goldhasen. Diese machten einen großen Sprung und landeten direkt in den Kartons, mit denen sie in die Geschäfte geliefert werden. Dort mussten sie ausführlich von ihrer Tour berichten, ehe sie sich bis kurz vor das Osterfest ausruhen dürfen.

Die Weihnachtsmänner kamen gar nicht erst dazu, in ihre Pappschachteln zu springen. Die Mitarbeiterinnen der Fabrik griffen schnell nach ihnen und steckten sie in die Tasche ihres Arbeitskittels.

Obwohl es ihnen sonst auf gar keinen Fall erlaubt war, Süßwaren aus der Herstellung heimlich einzustecken, hatte es ihr Chef diesmal ausnahmsweise erlaubt. Wie sollten sie zu Hause es sonst beweisen können, dass es marschierende Weihnachtsmänner gibt.

Elvira, das ist eine der Mitarbeiterinnen, die einen Weihnachtsmann ergriffen hatte, möchte ihn mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen. Dort will sie ihn in der Nähe eines Glühweinstandes aus der Manteltasche nehmen und sehen, ob er vielleicht ein oder gar zwei Becher Glühwein in sich kippt oder ob er zum Bratwurststand läuft und gerne Rostbratwurst mit Senf im Brötchen verputzt.

Und ich? Ich muss gestehen, dass ich auch einen der seltsamen Weihnachtsmänner gegriffen und in meine Tasche gesteckt hatte. Es war der Anführer. In dem Karton, in den ich ihn gesteckt hatte, hatte er ganz schön Rabatz gemacht.

Er hatte mit seinen Stiefeln gestampft, mit seinen Fäusten gegen den Deckel getrommelt und laut gerufen. Aber nichts da, er kommt erst Heiligabend aus der Kiste. Und wenn er hoffentlich ruhig und friedlich ist, wird er das ganze Jahr über hinter der Glastür im Wohnzimmerschrank aufgestellt. Solch einen Anführer-Weihnachtsmann gibt es nicht allzu oft.

Wenn ihr auch einen Schokoladen-Weihnachtsmann bekommt, prüft bitte genau, ob es auch solch ein "irrer Typ' ist wie der Anführer, den ich getroffen hatte. Wenn ja, dann solltet ihr ihn fix auffuttern.

Wenn nein, dann kann er ruhig eine Weile bei euch bleiben und jedes Mal, wenn ihr ihn anseht, denkt ihr an diese Geschichte vom Weihnachtsmann, der eine Kolonne von achtzehn Weihnachtsmännern - zusammen mit achtzehn Osterhasen - angeführt hatte und durch die Schokoladenfabrik marschiert war.

Frohe Weihnachten!