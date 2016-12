Weihnachtsgeschenke

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Gregor fuhr in diesem Jahr, wie in den letzten drei Jahren zuvor, wieder mit seinen Eltern nach Dänemark. Er fährt dort so gerne hin, weil er es so schön findet, wenn die Sonne scheint, er am Strand sitzen kann, die Füße im warmen Wasser und die Hände in der Pampe. Gregor baut zu gerne Sandburgen. Wenn das so richtig matscht und kleistert, ist er nicht mehr wegzukriegen vom Strand. Am Abend ist er dann von der Sonne rotbraun gebrannt und die Hände sind vom langen Wasserpantschen ganz schrumpelig.

Annelie, oder wie sie immer von den anderen ganz kurz Anne genannt wird, Annelie aber hat es lieber, wenn sie mit den Eltern durch irgendwelche Einkaufsstraßen schlendern kann und hier und da ein Softeis spendiert bekommt oder irgendetwas anderes Leckeres ergattert. Damit es keinen Streit gibt, was gemacht werden soll, haben sich die Eltern mit den Kindern so geeinigt, dass jeden zweiten Tag jeweils ein Kind bestimmen kann, was gemacht wird und an den anderen Tagen die Eltern vorschlagen dürfen, womit der Tag ausgefüllt werden soll.

Gregor liebt wie gesagt die Sonne und in jedem Jahr, wenn es wieder heißt, jetzt müssen wir morgen schon wieder nach Hause fahren , sagt er traurig, dass er es nicht schön findet, wieder zu Hause zu sein und im Winter ist es dann dunkel und kalt. Aber was soll's. Der Urlaub in diesem Jahr war vorbei, die Monate vergingen und Weihnachten rückte immer näher. Die Kinder hatten ihre Wunschzettel geschrieben und an die Klinke ihres Zimmers gehängt, damit der Weihnachtsmann sie rechtzeitig mitnimmt. Spätestens der Nikolaus, der ja am 6. Dezember, also noch rechtzeitig vor dem Fest kommt, sollte die Zettel mitnehmen. Auch die Eltern hingen jeweils einen Zettel an die Türklinke. Annelie wünschte sich unter anderem eine Barbie, ein Pimboli und eine Schminkpuppe.

Bei Gregor stand auf dem Wunschzettel ein ferngesteuertes Auto, ein Spiel für den Computer und ein Baukasten mit Schrauben und Muttern und noch so allerhand. Elke, die Mutter, würde sich über ein neues Kochbuch und Küchenwerkzeug freuen. Außerdem wünschte sie sich einen riesigen Weihnachtsmann. Und Eberhard hatte draufgeschrieben, dass er für seinen neuen Schreibtisch eine schicke Lampe gesehen hat. Er vermerkte vorsichtshalber die Anschrift des Geschäftes, wo es die Lampe zu kaufen gibt.

Am Nikolausmorgen waren die Wunschzettel doch wirklich von den Türklinken weg. Ob sie nun der Nikolaus mitgenommen hatte oder der Weihnachtsmann oder irgendwelche Helferinnen und Helfer, z. Beispiel Engelchen, weiß keiner. Niemand hatte etwas gesehen. Sie waren einfach weg. Heilig Abend wurde immer erst Kaffee getrunken, bevor die Kinder in ihren Zimmern verschwinden mussten. Sie sollten sich ein wenig hinlegen und ausruhen, damit sie dann am Abend etwas länger aufbleiben können. Aber an Ausruhen und vielleicht Schlafen war nicht zu denken. Die Aufregung war zu groß und vielleicht konnte man den Weihnachtsmann hören oder die Stimmen der Engelchen, wenn sie die Geschenke bringen und ihr kleines Glöckchen am Gürtel leise bimmelte. Und wenn dann die Haustür wieder zugefallen ist, musste es doch endlich so weit sein, dass man gucken und auspacken durfte.

Eberhard, der Vater, sagte zu Elke, dass er kurz im Nebenzimmer etwas zu erledigen hat und für einen kurzen Augenblick dorthin verschwindet. Elke rief nur kurz, dass sie es gehört hat und räumte das Kaffeegeschirr in den Geschirrspüler. Es vergingen etwa 5 Minuten, da war aus dem Nebenzimmer, in das Eberhard verschwunden war, ein Motorengeräusch zu hören, als ob Eberhard dort auf dem Motorrad sitzt und immer im Kreis herumfährt. Die Kinder können sich das ebenso wenig erklären wie die Mutter. Nach 20 Minuten wurde die Mutter ungeduldig. Wir wollen doch mit der Bescherung anfangen, wo bleibt denn bloß Eberhard. Sie rief durch die geschlossene Zimmertür in das Zimmer, aus dem es so dröhnte: "E-ber-hard, die Kinder können doch nicht ewig in ihren Zimmern bleiben, was machst du denn bloß da drin? Wir wollen anfangen. Ich glaub der Weihnachtsmann war da!" Die Worte "der Weihnachtsmann war da" war das Stichwort für die Kinder, aus ihren Zimmern zu kommen, und ebenfalls vor der Tür des Zimmers Aufstellung zu nehmen, aus dem der Krach kam. Als Antwort auf das Rufen der Mutter kam bloß ein nicht zu verstehendes "muuhm...hiiii...kannnn ... ".

"Eberhard, nun ist aber Schluß mit Lustig, mach bitte auf!"

Wieder kamen die nicht zu verstehenden Laute. Das Motorengeräusch dröhnte. Der Mutter und auch den Kindern ging nun aber langsam der Geduldsfaden zu Ende. Kurz entschlossen drückte die Mutter die Türklinke herunter und...die Tür sprang mit einer Wucht auf, dass sie gleich ganz aufflog und an die Wand knallte. Heraus kam nicht der Vater sondern ein riesiger Plastikarm eines Weihnachtsmannes.

Der Motorlärm war unheimlich. In dem Raum stand der Motor eines Gebläses und das Gebläse pustete einen Plastikweihnachtsmann auf, der überhaupt nicht in das Zimmer passte. Ihr kennt solche Weihnachtsmänner vielleicht von Tankstellen oder anderen Geschäften, wo sie in der Weihnachtszeit auf den Dächern montiert sind. Da sehen sie zwar groß aber doch nicht so groß aus. Eberhard hatte Elke eine Freude machen wollen und den Wunsch nach einem großen Weihnachtsmann erfüllen wollen. Und nun ... nun wurde er von dem Mann so an die Wand gedrückt, dass er nicht mehr an ihm vorbei kam, um den Motor abzustellen. Der Motor lief, Eberhard stand dicht vor dem Fenster und das Ding wurde größer und größer. Er konnte kein Fenster mehr öffnen, um herauszuspringen oder um Hilfe zu rufen. Die Nachbarn, die sehen konnten, wie irgendetwas bei Gehrkes im Zimmer immer größer wurde, wollten schon beinahe die Feuerwehr rufen oder zumindest bei der Familie klingeln. Ja hätten sie nur geklingelt, wäre wahrscheinlich der Vater nicht so eingeklemmt gewesen.

Elke rannte in die Küche, holte eine Schere und schnitt kurzerhand in den herausstehenden Arm einen Schlitz. "Pffffffffff!." Die Luft zischte heraus, der Arm wurde dünner und dünner bis er schließlich nur noch wie eine Pelle aussah. Der Rest des Weihnachtsmannes im Zimmer schrumpfte. So langsam kam Eberhard zum Vorschein. Hinten am Fenster stand er. Er japste nach Luft.

Seine Brille war leicht verbogen, sein Gesicht rot. Im Zimmer lagen die Dinge, die sich vorher auf dem Schrank befanden, nun auf der Erde. Tisch und Stühle waren an die Wand gedrängt worden. Es sah aus, als ob dort 10 Kinder vollkommen außer Rand und Band getobt hätten.

"Ich wollte dir doch nur eine Freude machen", sagte er noch immer nach Luft ringend zu Elke. "Ich wollte dir doch einen schönen großen Weihnachtsmann schenken, und nun das hier ... ." Elke stieg über die nun ganz in sich zusammengefallene Weihnachtsmannplastikhaut und drückte Eberhard. "War doch eine ganz tolle Idee von dir. Vielen Dank. Du hättest nur rechtzeitig den Motor abstellen müssen." "Aber wie hättest du dann erkannt, dass es der Weihnachtsmann werden sollte, wenn vielleicht nur ein Arm in dieses Zimmer gepasst hätte?"

Elke aber war so erfreut darüber, dass Eberhard versucht hatte, ihr eine wirklich riesige Überraschung zu machen, dass sie ihn kurzerhand in den Arm nahm und ganz fest drückte. "Komm, wir lassen hier alles so stehen und liegen und gehen in das Weihnachtszimmer. Der Weihnachtsmann, also ich meine den echten Weihnachtsmann, ist hier gewesen. Wollen wir doch mal sehen, was er den Kindern gebracht hat." Sie machten die Tür hinter sich zu und gingen in das Weihnachtszimmer.

Dort glänzten die Lichter des Baumes. Die aufgelegte CD spielte nun schon zum wiederholten Mal das Lied "Ihr Kinderlein kommet" und die Kinder sagten fix ihre auswendig gelernten Gedichte auf. Schnell die CD ausgestellt, ein Lied gesungen und dann ... endlich ... ran an die Geschenke. Toll, alles was man sich gewünscht hatte, hatte der Weihnachtsmann gebracht. Puppe, Eisenbahn, Pimboli. Die Augen strahlten.

Annelie verschwand hinter dem Weihnachtsbaum und holte eine Kiste hervor, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Er war hübsch in Weihnachtspapier eingepackt und mit einem breiten Geschenkband zugeschnürt. Sie gab es Gregor. "Für dich", sagte sie, "du wirst staunen."

Jetzt holte auch Gregor ein kleines Päckchen für Annelie und übergab es ihr. Annelie packte es aus und freute sich riesig über vier Muscheln. Sie lagen in der einen Ecke des Päckchens, während in der anderen ein Sandhäufchen zu sehen war. Ein Teil des Sandes allerdings war beim Öffnen des Päckchens aus dem Karton gerieselt und schmückte nun den Teppich. "Ach schade, der Sandberg hat nicht gehalten", sagte Gregor. "Dabei habe ich doch in Dänemark extra viel Wasser genommen, um den Berg so richtig nass zu machen und zu Formen."

"Aber Gregor, das bleibt doch nicht vom August bis zum Dezember nass. Jetzt wird mir auch klar, weshalb es auf der Rückfahrt auch so feucht im Kofferraum des Autos war. Das war das Wasser aus Gregors Karton", sagte der Vater. "Ich dachte, dass das von unseren Surfsachen kam."

"Und nun Du", sagte Annelie zu Gregor. Gregor schüttelte vorsichtig sein Geschenk. Ob man da wohl etwas hören kann? Nichts. ... Noch mal ... Nichts. Gregor war so aufgeregt, dass er das Band mit der Schere durchschnitt, das schöne Weihnachtspapier aufriss und dann vorsichtig den Deckel anhob. Erst lugte er mit einem Auge in den Karton hinein, konnte aber noch immer nichts erkennen. Dann hob er ganz langsam den Deckel ab. Er suchte alle vier Ecken des Kartons ab. Nichts. Dann schaute er zu Annelie. "Da ist nichts drin", sagte Gregor traurig. "Gar nichts."

Annelie, die Mutter und der Vater schauten sich gegenseitig fragend an. Was hatte Annelie denn da wohl vergessen einzupacken oder wollte sie ihrem Bruder einen Streich spielen. Aber nein, jetzt zu Weihnachten würde sie doch so etwas nicht tun. Das macht sie ja ansonsten zu jeder Zeit liebend gern. "Anne", fragte die Mutter, "was hattest du denn da eingepackt?"

"Ich hatte doch im Sommer diesen Kasten mit in Dänemark", antwortete Annelie, "da hatte ich für Gregor den Sonnenschein und die schöne Seeluft in diesem Karton eingefangen. Ich hatte den Karton am letzten Tag ganz lange in die Sonne und den Wind gehalten.

Dann den Deckel draufgelegt, ringsherum Tesafilm geklebt, damit der Deckel nicht aufgeht, dann den Karton in einen dicken Stofftragebeutel gesteckt und nicht mehr geöffnet; nur noch Weihnachtspapier drumgewickelt und das Band fest zugeknotet. Der Sonnenschein kann doch nicht daraus verschwunden sein."

"Aber Annelie, der Sonnenschein lässt sich doch nicht einfach in eine Kiste sperren und überall hin mitnehmen wie eine Puppe", sagte der Vater.

"Und wo ist er nun hin. Ich weiß ganz genau, dass ich ihn eingefangen habe, genauso wie den schönen Seewind? Ich versteh das nicht." Der Vater überlegte einen kurzen Augenblick wie er es den Kindern erklären könnte. Dann fiel ihm ein, wie er es den kleinen Kindern vielleicht fürs Erste sagen könnte, dass da kein Licht und auch kein Wind im Karton sein kann. "Ganz sicher hatte der Karton irgendwo ein ganz kleines Loch, das du nicht gesehen hast, da ist das Sonnenlicht und der Wind gleich wieder herausgehuscht."

"Ja, so kann es gewesen sein", sagte Gregor ein wenig traurig. "Aber schade ist es trotzdem. Nun habe ich kein Weihnachtsgeschenk für Gregor", flüsterte Annelie. "Ach was, Kinder", rief der Vater fröhlich. "Seht mal, erst hatte mich der Weihnachtsmann eingeklemmt, dass ich fast keine Luft mehr bekommen konnte, dann war in dem Geschenk von Gregor an Anne fast kein Sand mehr und hier ist der Wind und die Sonne aus dem Karton gehuscht. Aber dafür haben wir doch uns alle vier. Gesund. Und wir haben einen Weihnachtsbaum, wir haben zu Essen und zu Trinken und eine warme Wohnung. Was wollen wir noch. Uns geht's doch gut. Fröhliche Weihnachten!"

"Fröhliche Weihnachten' riefen alle und drückten sich. Dann sagte die Mutter, dass sie auch noch ein Geschenk für den Vater hätte. "Ich trau mich gar nicht das Geschenk zu bringen", druckste sie herum. "Wer weiß, was damit los ist." "Nur keine Angst", erwiderte der Vater. "Nur raus damit."

Die Mutter ging in das Nebenzimmer und holte ebenfalls einen Karton. Diesen übergab sie dem Vater. Was in dem Karton war, wussten nur die Mutter und der Weihnachtsmann.

Nächstes Jahr aber fahren alle wieder nach Dänemark. Dann können Annelie bummeln und Gregor in der Sonne sitzen, buddeln und plantschen. Und der Vater schaut sich die Quallen doch lieber in Dänemark an, wenn sie am Strand vor sich hin glibbern.